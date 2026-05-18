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संभल में हैवानियत: घर में घुसकर महिला को जिंदा जलाया, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का बयान: पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वीडियो साक्ष्य के आधार पर होगी कार्रवाई. ( Etv Bharat )

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल में घर में घुसकर एक महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है. गंभीर रूप से झुलसी महिला की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि पहले महिला के साथ घर के अंदर बेरहमी से मारपीट की गई, फिर उसे जिंदा जला दिया गया. इस वारदात के बाद से रसूलपुर गांव में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है. रसूलपुर गांव में मची चीख-पुकार: महिला के बेटे ने रोते हुए बताया कि उसकी मां की आग से बुरी तरह झुलसने के बाद दिल्ली में उपचार के दौरान मौत हो गई. यह मामला संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का है. महिला की पहचान 44 वर्षीय अनेकश्री पत्नी स्वर्गीय कृष्णपाल के रूप में की गई. रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 3:30 बजे अज्ञात हमलावर दीवार फांदकर घर में घुस आए थे. जानकारी देते एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई. (Video Credit: ETV Bharat) बेटे के सामने वारदात को दिया अंजाम: आरोप है कि बदमाशों ने सो रही अनेकश्री को जबरन उठाकर दूसरे कमरे में ले जाकर मारपीट की और फिर उस पर तेल छिड़ककर आग लगा दी. आग की लपटों में घिरी महिला की दर्दनाक चीख सुनकर उसका 15 वर्षीय बेटा अचानक नींद से जाग गया. बेटे के शोर मचाने पर सभी हमलावर अनेकश्री को लहूलुहान और गंभीर हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए. परिजन बिना वक्त गंवाए महिला को गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे.