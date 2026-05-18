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संभल में हैवानियत: घर में घुसकर महिला को जिंदा जलाया, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत

उत्तर प्रदेश के संभल जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर 44 वर्षीय महिला अनेकश्री को जिंदा जला दिया.

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एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का बयान: पोस्टमार्टम रिपोर्ट और वीडियो साक्ष्य के आधार पर होगी कार्रवाई. (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 10:00 PM IST

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संभल: उत्तर प्रदेश के संभल में घर में घुसकर एक महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है. गंभीर रूप से झुलसी महिला की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि पहले महिला के साथ घर के अंदर बेरहमी से मारपीट की गई, फिर उसे जिंदा जला दिया गया. इस वारदात के बाद से रसूलपुर गांव में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है.

रसूलपुर गांव में मची चीख-पुकार: महिला के बेटे ने रोते हुए बताया कि उसकी मां की आग से बुरी तरह झुलसने के बाद दिल्ली में उपचार के दौरान मौत हो गई. यह मामला संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र के रसूलपुर गांव का है. महिला की पहचान 44 वर्षीय अनेकश्री पत्नी स्वर्गीय कृष्णपाल के रूप में की गई. रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 3:30 बजे अज्ञात हमलावर दीवार फांदकर घर में घुस आए थे.

जानकारी देते एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई. (Video Credit: ETV Bharat)

बेटे के सामने वारदात को दिया अंजाम: आरोप है कि बदमाशों ने सो रही अनेकश्री को जबरन उठाकर दूसरे कमरे में ले जाकर मारपीट की और फिर उस पर तेल छिड़ककर आग लगा दी. आग की लपटों में घिरी महिला की दर्दनाक चीख सुनकर उसका 15 वर्षीय बेटा अचानक नींद से जाग गया. बेटे के शोर मचाने पर सभी हमलावर अनेकश्री को लहूलुहान और गंभीर हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए. परिजन बिना वक्त गंवाए महिला को गुन्नौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे.

दिल्ली के सफदरजंग में तोड़ा दम: अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत बेहद नाजुक होने पर महिला को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया था. इसके बाद बेहतर इलाज के लिए महिला को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए आखिरकार उसने दम तोड़ दिया. महिला ने घायल अवस्था में बताया था कि उस पर डीजल डालकर आग लगाई गई है. तड़पती हालत में महिला लगातार चीखते हुए अपनों को मदद के लिए पुकार रही थी.

पुलिस ने क्राइम सीन को किया सुरक्षित: संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि गुन्नौर क्षेत्र में सुबह करीब 7:30 बजे डायल 112 पीआरबी को महिला के झुलसने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पीआरबी और स्थानीय थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक परिजन महिला को अस्पताल लेकर जा चुके थे. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटना स्थल के क्राइम सीन को पूरी तरह सुरक्षित कराया. इसके बाद जिले की फॉरेंसिक टीम को बुलाकर मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए गए.

मृत्युपूर्व बयान के आधार पर होगी जांच: एसपी ने बताया कि एक महिला सब-इंस्पेक्टर को तुरंत अस्पताल भेजा गया था, जहां पीड़िता का वीडियो बयान रिकॉर्ड किया गया था. इस वीडियो में महिला ने आग लगने की गंभीर परिस्थितियों और आरोपियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि फिलहाल आग लगने का वास्तविक कारण पूरी तरह साफ नहीं हो सका है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और महिला के मृत्युपूर्व वीडियो बयान के आधार पर आगे की सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है.

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