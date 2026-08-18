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संभल में खाद्य विभाग की टीम का एक्शन, ग्राम प्रधान के घर से 4500 किलो रसगुल्ला जब्त

संभल में खाद्य विभाग की टीम ने जब्त किए रसगुल्ल. ( Photo Credit : ETV Bharat )

सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार के मुताबिक शाने आलम की मां वर्तमान में ग्राम प्रधान हैं. उनके घर से बड़ी मात्रा में तैयार रसगुल्ले मिले. इतने बड़े पैमाने पर रसगुल्लों के उत्पादन में इस्तेमाल किए जा रहे दूध की खरीद और उसके स्रोत के बारे में जानकारी मांगी गई. इस पर टीम को संतोषजनक जवाब नहीं मिला. इसके अलावा दो अन्य स्थानों पर भी छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं.

संभल : खाद्य विभाग और प्रशासन की टीम ने रसगुल्ला बनाने वाले तीन ठिकानों पर छापेमारी की है. हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में ग्राम प्रधान के बेटे के घर से करीब 4500 किलो तैयार रसगुल्ला बरामद हुआ. टीम ने रसगुल्ले को जब्त करते हुए छेना और अन्य खाद्य सामग्री के नमूने लिए हैं. सभी नमूनों को जांच के लिए मेरठ प्रयोगशाला भेजा जाएगा.

सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी नमूनों को जिलाधिकारी के हस्ताक्षर के बाद विशेष मैसेंजर के जरिए जांच के लिए मेरठ भेजा जाएगा. प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय होगी. अगर नमूने खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप पाए जाते हैं, तो कब्जे में लिया गया सामान नियमानुसार छोड़ दिया जाएगा.

संभल में खाद्य विभाग की टीम का एक्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)

छापेमारी के दौरान मौके पर एक पिकअप, एक ई-रिक्शा और एक स्कूटर समेत तीन वाहन मिले. स्कूटर का परमिट समाप्त पाया गया. सिटी मजिस्ट्रेट ने आरटीओ को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. वहीं, कुछ कर्मचारियों को थाने ले जाने की चर्चा भी सामने आई. हालांकि सिटी मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों को थाने नहीं भेजा गया था. उन्हें मौके पर बिखरे सामान को व्यवस्थित करने में सहयोग के लिए बुलाया गया था.







शाने आलम के पिता अबरार का कहना है कि उनका बेटा रसगुल्ला बनाने का काम करता है. उनके पास लाइसेंस के साथ जीएसटी नंबर भी है. अबरार के मुताबिक रसगुल्ले दूध, चीनी और पाउडर से तैयार किए जाते हैं. उन्होंने दावा किया कि इससे पहले भी उनके यहां से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा चुके हैं और तीन बार जांच में नमूने मानकों के अनुरूप पाए गए हैं.

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