संभल: तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत
संभल के टांडा के पास तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 1, 2026 at 6:28 PM IST
संभल: संभल में एक भीषण सड़क हादसे ने तीन लोगों की जान ले ली, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. तेज रफ्तार ट्रक ने सवारियों से भरे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई. जनपद संभल के कोतवाली क्षेत्र के टांडा के निकट तेज रफ्तार ट्रक ने सवारियों से भरे ऑटो को रौंद दिया.
घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल: टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया.
अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद तीन घायलों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक घायल का उपचार जारी है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक व क्षतिग्रस्त ऑटो को सड़क से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और मृतकों की पहचान के साथ उनके परिजनों को सूचना दी जा रही है.
तीन की जान गई और एक की हालत गंभीर: डॉक्टर रामलाल यादव ने बताया कि मोहम्मदपुर टांडा के पास हुए सड़क हादसे में पुलिस 4 लोगों को जिला अस्पताल लेकर आई. अस्पताल पहुंचने पर जांच के दौरान 2 व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया. उपचार के दौरान गंभीर रूप से घायल तीसरे व्यक्ति ने भी दम तोड़ दिया. जबकि चौथे घायल का इलाज जारी है, डॉक्टर के अनुसार, तीनों मृत व्यक्तियों की अभी तक पहचान नहीं हो सकी है.
पुलिस ने शिनाख्त की कार्रवाई शुरू की: हादसे के बाद पुलिस सभी घायलों को तत्काल अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां उनका उपचार शुरू किया गया.
यह भी पढ़ें- गोरखपुर: सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन के खिलाफ गुस्सा, हिंदू सुरक्षा सेवा संघ ने फूंका पुतला