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संभल: तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत

संभल जिला अस्पताल में डॉक्टर ने 3 घायलों को मृत घोषित किया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: संभल में एक भीषण सड़क हादसे ने तीन लोगों की जान ले ली, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है. तेज रफ्तार ट्रक ने सवारियों से भरे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्य में जुट गई. जनपद संभल के कोतवाली क्षेत्र के टांडा के निकट तेज रफ्तार ट्रक ने सवारियों से भरे ऑटो को रौंद दिया. घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल: टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया. जानकारी देते चिकित्सक. (Video Credit: ETV Bharat)