संभल में लहराया 101 फीट ऊंचा तिरंगा; मंडलायुक्त ने 5 बड़े कार्यों का किया उद्घाटन

संभल : मुरादाबाद मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह ने शुक्रवार को पांच बड़े कार्यों की सौगात दी है. इसके तहत दिव्यांग बच्चों के लिए दो सुगम ज्ञान केंद्र, 101 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज, सत्यव्रत पुलिस चौकी में 250 कैमरों की हाईटेक सुरक्षा, पूरे शहर को कवर करते 1300 कैमरे और ऐतिहासिक चक्की पाट का सफल पुनरुद्धार किया गया.

जानकारी देते मुरादाबाद मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

मुरादाबाद मंडलायुक्त आन्जनेय कुमार सिंह ने कहा कि ये पांच कदम संभल को सुरक्षित, जागरूक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त शहर बनाने की दिशा में बड़ी पहल है. संभल में पहली बार दो विशेष सुगम ज्ञान केंद्र पुस्तकालय असमोली और संभल में शुरू किए गए हैं. जहां दिव्यांग बच्चों के लिए पढ़ाई, प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. मंडलायुक्त ने चौधरी सराय पुलिस चौकी के सामने अशोक स्तंभ के साथ 101 फीट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन भी किया है. सुरक्षा की दृष्टि से सत्यव्रत पुलिस चौकी को 250 आधुनिक कैमरों से लैस किया गया है.