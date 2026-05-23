ETV Bharat / state

संभल में गेहूं खरीद पर संकट; सरकार के दावे फेल, खरीद केंद्रों से लौटाए जा रहे अन्नदाता

किसानों का आरोप है कि सेंटर संचालक बदसलूकी करते हैं और खुद बोरे लाने को कह रहे हैं.

संभल में गेहूं खरीद पर संकट
संभल में गेहूं खरीद पर संकट (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 2:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

संभल : उत्तर प्रदेश सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के बड़े-बड़े दावे कर रही है. बावजूद इसके खरीद केंद्रों पर बिचौलियों का बोलबाला है. ऐसे में खरीद केंद्रों पर पहुंचने वाले किसानों को तरह तरह बहाने बता कर लौटाया जा रहा. संभल की गुन्नौर तहसील के जुनावई में संचालित पीसीयू सेंटर पर पहुंचने वाले किसानों ने ईटीवी भारत से अपनी परेशानी साझा की.

संभल ;गेहूं खरीद में मनमानी. (Video Credit : ETV Bharat)


गेहूं बेचने पहुंचे किसान मनोज कुमार का आरोप है कि सेंटर संचालक बदसलूकी कर रहे हैं. सेंटर संचालक गेहूं भरने के लिए बोरे लाने की बात कह कर लौटा रहे हैं. बोरे न होने की दशा में गेहूं नहीं बेच पा रहे हैं और कई दिनों से सेंटर के चक्कर लगाने को मजबूर हैं. गेहूं न बिकने से आगामी फसल की बोवाई के अलावा अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं.





तहसील गुन्नौर के कस्बा जुनावई में बने पीसीयू सेंटर पर पहुंचे किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा गेहूं खरीद को लेकर तमाम व्यवस्थाओं के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सेंटर पर फसल की खरीद नहीं की जा रही. मनोज कुमार का कहना है कि सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था बनाई है, लेकिन पीसीयू सेंटर पर भ्रष्टाचार और मनमानी के चलते बार-बार लौटाया जा रहा है. तरह के नियमों का हवाला देकर गेहूं खरीद नहीं की जा रही है.


जिला विपणन अधिकारी संजीव राय का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गेहूं खरीद करने के निर्देश सभी केंद्र संचालकों को दिए गए हैं. गेहूं खरीद में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. केंद्र संचालक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़ें : शाहजहांपुर में विधायक ने रात में गेहूं खरीद में घपला पकड़ा, जिलाधिकारी ने मार्केटिंग इंस्पेक्टर को किया निलंबित

यह भी पढ़ें : गेहूं खरीद में लापरवाही; खेत में 200 क्विंटल गेहूं की बर्बादी देख किसान की सासें थमीं

TAGGED:

SAMBHAL NEWS
संभल में गेहूं खरीद
WHEAT SUPPORT PRICE
WHEAT PROCUREMENT
WHEAT PROCUREMENT IN SAMBHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.