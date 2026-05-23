संभल में गेहूं खरीद पर संकट; सरकार के दावे फेल, खरीद केंद्रों से लौटाए जा रहे अन्नदाता
किसानों का आरोप है कि सेंटर संचालक बदसलूकी करते हैं और खुद बोरे लाने को कह रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 2:50 PM IST
संभल : उत्तर प्रदेश सरकार किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के बड़े-बड़े दावे कर रही है. बावजूद इसके खरीद केंद्रों पर बिचौलियों का बोलबाला है. ऐसे में खरीद केंद्रों पर पहुंचने वाले किसानों को तरह तरह बहाने बता कर लौटाया जा रहा. संभल की गुन्नौर तहसील के जुनावई में संचालित पीसीयू सेंटर पर पहुंचने वाले किसानों ने ईटीवी भारत से अपनी परेशानी साझा की.
गेहूं बेचने पहुंचे किसान मनोज कुमार का आरोप है कि सेंटर संचालक बदसलूकी कर रहे हैं. सेंटर संचालक गेहूं भरने के लिए बोरे लाने की बात कह कर लौटा रहे हैं. बोरे न होने की दशा में गेहूं नहीं बेच पा रहे हैं और कई दिनों से सेंटर के चक्कर लगाने को मजबूर हैं. गेहूं न बिकने से आगामी फसल की बोवाई के अलावा अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं.
तहसील गुन्नौर के कस्बा जुनावई में बने पीसीयू सेंटर पर पहुंचे किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा गेहूं खरीद को लेकर तमाम व्यवस्थाओं के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सेंटर पर फसल की खरीद नहीं की जा रही. मनोज कुमार का कहना है कि सरकार ने समर्थन मूल्य पर खरीद की व्यवस्था बनाई है, लेकिन पीसीयू सेंटर पर भ्रष्टाचार और मनमानी के चलते बार-बार लौटाया जा रहा है. तरह के नियमों का हवाला देकर गेहूं खरीद नहीं की जा रही है.
जिला विपणन अधिकारी संजीव राय का कहना है कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार गेहूं खरीद करने के निर्देश सभी केंद्र संचालकों को दिए गए हैं. गेहूं खरीद में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. केंद्र संचालक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
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