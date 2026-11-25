संभल में रिश्तों का कत्ल: 23 साल पहले की थी लव मैरिज, अब पीट-पीटकर कर दी पत्नी की हत्या
संभल में एक व्यक्ति पर अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगा है. दोनों ने 23 साल पहले लव मैरिज की थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2026 at 10:14 PM IST
संभल: उत्तर प्रदेश के संभल से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. जिस पति के साथ महिला ने 23 साल पहले प्रेम विवाह कर नई जिंदगी की शुरुआत की थी, उसी पति पर शराब के नशे में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है.
हत्या के बाद जब परिजनों ने पति से पत्नी की मौत को लेकर सवाल किया तो आरोपी भागने लगा, लेकिन उसके बहनोई ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
कोट गर्वी इलाके में मारपीट से हुई महिला की मौत: यह मामला जनपद संभल कोतवाली क्षेत्र के कोट गर्वी का है, जहां एक पति पर अपनी ही पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर हत्या करने का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी ने करीब 23 साल पहले प्रेम विवाह किया था, लेकिन इतने लंबे वैवाहिक जीवन का अंत इस तरह होगा, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी. आरोप है कि पति शराब के नशे में था और इसी दौरान उसने पत्नी के साथ इतनी गंभीर मारपीट की, जिससे महिला की मौत हो गई. महिला की मौत के बाद जब परिजनों और रिश्तेदारों ने पति से सवाल-जवाब किए तो आरोपी वहां से भागने लगा, जिसे उसके बहनोई ने दौड़ाकर पकड़ लिया.
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया, जांच जारी: वारदात की जानकारी मिलते ही इलाके में लोगों की भीड़ जुट गई और सूचना पर संभल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद आरोपी पति को हिरासत में ले लिया और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. संभल थाना प्रभारी मोहित चौधरी ने बताया कि पति पर पत्नी की हत्या का आरोप है और परिजनों की शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह और घटनाक्रम से जुड़े अन्य तथ्यों की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.
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