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संभल में रिश्तों का कत्ल: 23 साल पहले की थी लव मैरिज, अब पीट-पीटकर कर दी पत्नी की हत्या

हत्या के बाद भाग रहे आरोपी को बहनोई ने दौड़ाकर पकड़ा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली वारदात सामने आई है. जिस पति के साथ महिला ने 23 साल पहले प्रेम विवाह कर नई जिंदगी की शुरुआत की थी, उसी पति पर शराब के नशे में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है.

हत्या के बाद जब परिजनों ने पति से पत्नी की मौत को लेकर सवाल किया तो आरोपी भागने लगा, लेकिन उसके बहनोई ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया और महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.