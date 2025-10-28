ETV Bharat / state

राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित, संभल कोर्ट ने फैसले की तारीख तय की, जानें क्या है मामला?

संभलः कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. 'भारत राज्य से लड़ाई' वाले बयान को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को जिला न्यायालय में सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 7 नवंबर की तारीख तय की है.



दरअसल, हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ याचिका दायर की थी. उनका आरोप है कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी को एक भाषण में कहा था “हमारी लड़ाई बीजेपी-आरएसएस से नहीं, बल्कि भारत राज्य से है.” इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा दिया था. याचिकाकर्ता का कहना है कि राहुल गांधी का यह बयान न केवल देश के लोकतंत्र का अपमान है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भी है, इसलिए केस दर्ज किया जाए.

सिमरन गुप्ता के अधिवक्ता सचिन गोयल ने बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर पहले एमपी-एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन वहां से खारिज कर दिया गया. इसके बाद डिवीजन कोर्ट में अपील की, जहां आज सुनवाई पूरी हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया है. वहीं, सिमरन गुप्ता ने मीडिया से बातचीत में कहा “हमें पूरी उम्मीद है कि 7 नवंबर को कोर्ट राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देगा.