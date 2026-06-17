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संभल में अतिक्रमण पर गरजा बुलडोजर; भागीरथी तीर्थ की भूमि कराई गई कब्जामुक्त, कई अवैध निर्माण गिराए गए

संभल में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर. ( Photo Credit : ETV Bharat )