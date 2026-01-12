ETV Bharat / state

संभल में बुलडोजर एक्शन; खाद गड्ढे की भूमि से हटाए गए अवैध कब्जे, 5 मकान जमींदोज

संभल : सरकारी जमीन से अवैध कब्जों के खिलाफ संभल प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को बड़ी कार्रवाई की. प्रशासनिक टीम ने थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र की नगर पंचायत सिरसी के मोहल्ला शर्की कर्बला रोड से खाद गड्ढे और ग्राम समाज की आरक्षित भूमि से अवैध कब्जे हटाए गए. साथ ही पांच मकानों को ढहा दिया गया. कार्रवाई के दौरान कब्जेदारों में अफरातफरी का माहौल रहा.

जानकारी देते नायब तहसीलदार बबलू कुमार. (Video Credit : ETV Bharat)

नायब तहसीलदार बबलू कुमार के मुताबिक पैमाइश के दौरान गाटा संख्या 1608 पर आठ मकान और खाद के गड्ढे और ग्राम समाज के लिए आरक्षित करीब 1700 वर्गमीटर भूमि में 850 वर्गमीटर भूमि पर अवैध निर्माण पाया गया था. सरकारी भूमि से बेदखली के बाबत तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह की अदालत से आदेश पहले ही पारित हो चुके थे. इसी क्रम में सोमवार सुबह 11 बजे हल्का लेखपाल पुष्पेंद्र कुमार की मौजदूगी में चिन्हित अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई.