संभल में बुलडोजर एक्शन; खाद गड्ढे की भूमि से हटाए गए अवैध कब्जे, 5 मकान जमींदोज
थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र की नगर पंचायत सिरसी के मोहल्ला शर्की कर्बला में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 12, 2026 at 2:52 PM IST
संभल : सरकारी जमीन से अवैध कब्जों के खिलाफ संभल प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए सोमवार को बड़ी कार्रवाई की. प्रशासनिक टीम ने थाना हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र की नगर पंचायत सिरसी के मोहल्ला शर्की कर्बला रोड से खाद गड्ढे और ग्राम समाज की आरक्षित भूमि से अवैध कब्जे हटाए गए. साथ ही पांच मकानों को ढहा दिया गया. कार्रवाई के दौरान कब्जेदारों में अफरातफरी का माहौल रहा.
नायब तहसीलदार बबलू कुमार के मुताबिक पैमाइश के दौरान गाटा संख्या 1608 पर आठ मकान और खाद के गड्ढे और ग्राम समाज के लिए आरक्षित करीब 1700 वर्गमीटर भूमि में 850 वर्गमीटर भूमि पर अवैध निर्माण पाया गया था. सरकारी भूमि से बेदखली के बाबत तहसीलदार धीरेंद्र कुमार सिंह की अदालत से आदेश पहले ही पारित हो चुके थे. इसी क्रम में सोमवार सुबह 11 बजे हल्का लेखपाल पुष्पेंद्र कुमार की मौजदूगी में चिन्हित अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई.
नायब तहसीलदार बबलू कुमार के अनुसार कार्रवाई के खिलाफ कुछ परिवारों ने न्यायाल का रुख किया है. जिनमें अली हसन, अरमान रजा उर्फ चांद और स्वर्गीय अय्यूब हसन के परिजन शामिल हैं. ग्रामीण सलमान हैदर जाफरी का कहना है कि उन्होंने आठ साल पहले यह मकान खरीदा था. 2023 में पहली बार सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का नोटिस मिला. डीएम न्यायालय से मामला खारिज होने के बाद खुद ही सरकारी हिस्से का निर्माण हटा दिया था. स्थानीय निवासी इरफान अहमद ने बताया कि कुल आठ मकानों को नोटिस दिया गया था. जिनमें से पांच पर सोमवार को कार्रवाई की गई.
यह भी पढ़ें : संभल में बुलडोजर एक्शन पर भड़के सपा विधायक इकबाल महमूद, कहा-मस्जिदों-मदरसों पर हो रही कार्रवाई गैरकानूनी
यह भी पढ़ें : संभल में बुलडोजर एक्शन से पहले ही मदीना मस्जिद-मदरसा को हटा लिया गया, 20 निर्धन परिवारों में जमीन आवंटित