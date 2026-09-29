संभल से लखनऊ तक अनोखी पदयात्रा: पीएम मोदी और सीएम योगी की मूर्तियां ठेली पर सजाकर निकले BJP कार्यकर्ता
संभल के भाजपा कार्यकर्ता बिजेंद्र सिंह यादव पीएम मोदी और सीएम योगी की प्रतिमाएं ठेली पर सजाकर लखनऊ के लिए पैदल निकले हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 9:39 PM IST
संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले से भाजपा नेता और कार्यकर्ता बिजेंद्र सिंह यादव ने एक अनोखी पदयात्रा की शुरुआत की है. वे ठेली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिमाएं सजाकर पैदल ही लखनऊ के लिए निकल पड़े हैं.
ठेली को प्रभु श्रीराम और हनुमान जी के चित्रों से बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया है. यात्रा के दौरान डीजे की धुन और 'जय श्रीराम' के नारों से पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है.
सीएम योगी को भेंट करेंगे प्रतिमाएं: संभल के गुन्नौर तहसील के हिम्मतपुर गांव के रहने वाले बिजेंद्र सिंह यादव का कहना है कि वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम से बहुत प्रभावित हैं. इसी प्रेरणा के चलते उन्होंने लखनऊ तक पैदल जाकर यह विशेष प्रतिमाएं मुख्यमंत्री को भेंट करने का संकल्प लिया है. मंगलवार दोपहर को जब यह यात्रा शुरू हुई तो इलाके के लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. स्थानीय निवासियों और समर्थकों ने भारत माता की जय के नारे लगाकर बिजेंद्र का हौसला बढ़ाया.
ब्लॉक प्रमुख ने दिखाई हरी झंडी: भाजपा पिछड़ा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और जुनावई ब्लॉक प्रमुख दिव्य प्रकाश यादव ने इस पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने कहा कि सरकार के सुशासन और नीतियों से प्रेरित होकर कार्यकर्ता इस तरह के अनोखे कदम उठा रहे हैं. इस यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है. धनारी थाने की पुलिस टीम और चौकी इंचार्ज खुद काफिले के साथ सुरक्षा व्यवस्था संभालते हुए आगे बढ़ रहे हैं.
बदायूं के रास्ते लखनऊ पहुंचेगी यात्रा: यह पदयात्रा हिम्मतपुर गांव से शुरू होकर बदायूं जिले की तरफ बढ़ रही है. तय रास्ते के हिसाब से यह काफिला बिसौली, इस्लामनगर और बिल्सी के रास्ते होते हुए लखनऊ पहुंचेगा. बिजेंद्र सिंह यादव का पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर है कि वे जल्द से जल्द लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करें. इस अनोखी भक्ति और निष्ठा को देखकर पूरे क्षेत्र में चर्चाओं का दौर गरम है.
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