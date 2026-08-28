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UP का एक ऐसा गांव, जहां 400 साल से नहीं मनाया गया रक्षाबंधन, एक घटना ने बदल दी थी परंपरा

अतरौली से आकर बसे थे गांव के मूल निवासी: इस परंपरा का संबंध करीब 400 साल पुरानी एक घटना से है. गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बेनीपुर चक के मूल निवासी अलीगढ़ जिले की अतरौली तहसील के सेमरी गांव से आकर यहां बसे थे. उस दौर में ठाकुर और यादव समाज के बीच आपसी मेलजोल और भाईचारे के संबंध बताए जाते हैं. ग्रामीण सुरेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों बिरादरियों के परिवारों के बीच सामाजिक रिश्ते इतने मजबूत थे कि एक-दूसरे के परिवारों में रक्षाबंधन की परंपरा भी निभाई जाती थी.

बेनीपुर चक में रक्षाबंधन का माहौल सामान्य: उत्तर प्रदेश के संभल के कैलादेवी क्षेत्र में स्थित बेनीपुर चक गांव अपनी अनोखी परंपरा के लिए चर्चा में है. गांव की आबादी करीब 1500 बताई जाती है और यहां बड़ी संख्या यादव समाज की है. ग्रामीणों का कहना है कि रक्षाबंधन के दिन गांव का माहौल बिल्कुल सामान्य दिनों जैसा रहता है. दूसरे स्थानों पर जहां रक्षाबंधन के मौके पर घर-घर राखियां सजती हैं, बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं और मिठाइयां बांटी जाती हैं, वहीं बेनीपुर चक में ऐसा कुछ नहीं होता, न तो राखी बांधी जाती है, न तिलक लगाया जाता है और न ही रक्षाबंधन का पारंपरिक उत्सव मनाया जाता है.

संभल मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित बेनीपुर चक गांव में आज भी यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है. ग्रामीण बुजुर्गों के मुताबिक, करीब चार सौ साल पहले हुई एक घटना के बाद गांव में रक्षाबंधन मनाना बंद कर दिया गया था.

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक ऐसा गांव है, जहां रक्षाबंधन का त्योहार दूसरे गांवों और शहरों की तरह नहीं मनाया जाता. दावा है कि यहां पिछले करीब 400 वर्षों से रक्षाबंधन के दिन न तो बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं, न तिलक होता है और न ही मिठाई बांटी जाती है. इस अनोखी परंपरा के पीछे ठाकुर और यादव समाज के बीच सदियों पुराने रिश्ते और जमींदारी से जुड़ी एक कहानी बताई जाती है.

तोहफे में मांग ली थी पूरी जमींदारी: इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई, जिसने आगे चलकर गांव की परंपरा ही बदल दी. गांव के बुजुर्ग स्योदान सिंह के बताया की रक्षाबंधन के दौरान उपहार मांगने की परंपरा के तहत ठाकुर समाज की एक लड़की ने यादव समाज से जमींदारी मांग ली. यादव समाज के लोगों ने इसे अपनी मर्यादा और आस्था से जोड़कर स्वीकार किया और बताई गई जमींदारी दान में दे दी, ग्रामीणों का कहना है कि इसी घटना के बाद से बेनीपुर चक में रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बंद हो गया. हालांकि इस पूरी घटना का लिखित ऐतिहासिक दस्तावेज ग्रामीणों के पास मौजूद नहीं है.

मौखिक परंपरा के रूप में जीवित है कहानी: यह कहानी मुख्य रूप से बुजुर्गों से सुनाई गई मौखिक परंपरा के रूप में आज भी गांव में जीवित है. जवर सिंह नें बताया की ठाकुर और यादव दोनों बिरादरियों में उस समय बहुत मेल-प्रेम था. दोनों बिरादरियों की लड़कियां एक-दूसरे को राखी बांधती थीं. उपहार में हमारी तरफ से घोड़ी मांगी गई थी और ठाकुर समाज की लड़की ने यादवों की जमींदारी मांग ली थी.

श्रीवंश गोपाल तीर्थ से भी जुड़ा है गांव का नाता: हमारे समाज के लोगों ने अपनी जमींदारी दे दी और उसके बाद से यहां रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता. जवर सिंह बताते हैं कि यादव समाज के लोग दूसरे स्थान से आकर यहां बसे थे और समय के साथ बेनीपुर चक गांव उनका प्रमुख निवास बन गया. ग्रामीणों ने बताया की गांव में आज भी अधिकांश परिवार यादव समाज से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा एक गोस्वामी परिवार भी कई वर्षों से गांव में रह रहा है, गांव की पहचान केवल इस अनोखी परंपरा तक सीमित नहीं है.

पीढ़ी-दर-पीढ़ी निभाई जा रही परंपरा: बेनीपुर चक का संबंध संभल के धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व वाले श्रीवंश गोपाल तीर्थ से भी बताया जाता है. ग्रामीणों के अनुसार, यह क्षेत्र 68 तीर्थों और 19 कूपों की 24 कोसी परिक्रमा के प्रारंभिक स्थलों में शामिल है, रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के प्रेम और रक्षा के संकल्प का प्रतीक माना जाता है. देशभर में इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं. लेकिन बेनीपुर चक में सदियों से चली आ रही मान्यता के कारण इस दिन कोई विशेष आयोजन नहीं होता, गांव के लोगों का कहना है कि यह परंपरा किसी लिखित दस्तावेज या सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होने के बजाय पीढ़ी-दर-पीढ़ी बुजुर्गों की जुबानी आगे बढ़ी है.

लोक मान्यताओं की स्मृतियों में बसा बेनीपुर चक: नई पीढ़ी भी गांव की इस परंपरा से परिचित है और इसे अपने पूर्वजों से मिली विरासत के तौर पर देखती है, हालांकि करीब चार सौ साल पुरानी इस कहानी की स्वतंत्र ऐतिहासिक पुष्टि के लिए लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं बताए जाते, लेकिन ग्रामीणों के बीच यह मान्यता आज भी कायम है. यही वजह है कि हर साल रक्षाबंधन आता है और पूरे देश में राखियों से बाजार सज जाते हैं, लेकिन बेनीपुर चक में यह दिन आम दिनों की तरह गुजरता है, यह गांव बताता है कि भारत के अलग-अलग हिस्सों में लोक परंपराएं और सामाजिक मान्यताएं किस तरह सदियों तक लोगों की स्मृतियों में जीवित रहती हैं.

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