संभल प्रशासन ने थमाया 48 लोगों को नोटिस, जानें क्यों दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

संभल में जामा मस्जिद के बगल में स्थित कब्रिस्तान की लगभग 8 बीघा भूमि पर कब्जे का आरोप है. ( ETV Bharat )

संभल: यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की भूमि को लेकर प्रशासन ने अब आरपार की कार्रवाई शुरू कर दिया है. बीते 30 दिसंबर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कराई गई पैमाइश के बाद अब तहसील प्रशासन ने बड़ा एक्शन लेते हुए 22 मकान और दुकानों में रह रहे कुल 48 लोगों को नोटिस थमा दिए हैं.

बता दें कि यह पूरा मामला संभल सदर क्षेत्र के मोहल्ला कोट का है. यहां जामा मस्जिद के बगल में स्थित कब्रिस्तान की लगभग 8 बीघा भूमि पर कब्जे का आरोप है. इसको लेकर तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई पैमाइश के बाद प्रशासन ने सभी संबंधित लोगों को विधिवत नोटिस जारी कर दिए हैं.

तहसील के कर्मचारियों ने शुक्रवार को मौके पर पहुंच कर सभी 48 लोगों को नोटिस तामील कराए. नोटिस में साफतौर पर 15 दिन की समय-सीमा तय की गई है. एक पखवाड़े के भीतर सभी को अपने जवाब संबंधित दस्तावेज के साथ प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे.

तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि पैमाइश के आधार पर यह नोटिस जारी किए गए हैं. उन्होंने बताया कि पहले 22 मकान और दुकानों की बात सामने आई थी, लेकिन जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उन मकानों और दुकानों में कई परिवार रह रहे हैं. इसी कारण हर व्यक्ति को अलग-अलग नोटिस जारी किए गए हैं. इसको लेकर कुल 48 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं.