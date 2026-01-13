ETV Bharat / state

संभल में तालाब की जमीन पर अवैध अतिक्रमण, प्रशासन की बड़ी कार्रवाई शुरू, 40 मकानों पर गरजेगा बुलडोजर ?

तालाब की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को लेकर पैमाइश, स्थानीय लोगों में अफरा तफरी को माहौल.

तालाब की जमीन पर अवैध अतिक्रमण
तालाब की जमीन पर अवैध अतिक्रमण (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 3:14 PM IST

संभल: हयात नगर थाना क्षेत्र के सराय तरीन में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. मंगलवार की सुबह से सरकारी तालाब की 5 बीघा जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर बनाए गए 40 मकानों की पैमाइश पुलिस फोर्स की तैनाती में की जा रही है. जिसने स्थानीय लोगों में हलचल पैदा कर दी है.

तालाब की भूमि पर अतिक्रमण: पैमाइश का नेतृत्व कर रहे नायब तहसीलदार दीपक जुरैल ने बताया कि “सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध अतिक्रमण की शिकायत मिली थी, जसकी जांच पड़ताल के बाद, हमारी टीम ने विस्तृत पैमाइश शुरू की है. तालाब की जमीन लगभग 3320 वर्ग मीटर, यानी करीब 5 बीघा है. जिस पर कुल 40 मकान अवैध रूप से बने हुए हैं.

आबादी 100 साल पुरानी है: पैमाइश के बाद सभी मकान मालिकों को धारा 67 के तहत नोटिस दिया जाएगा. इसके बाद कोर्ट में उनका पक्ष सुना जाएगा और बेदखली के आदेश के बाद ही कार्रवाई की जाएगी. स्थानीय निवासियों की मानें तो यह मामला बहुत पेचीदा है. मोहम्मद इमरान कुरैशी ने बताया कि “हम यहां के पुराने निवासी हैं. हमारी आबादी 100 साल से ज्यादा पुरानी है. पुराने अभिलेखों के मुताबिक यह क्षेत्र मौजा घुघावली में दर्ज है. हमारे दादा परदादा यहीं पर रहे और मर गए. अब ये एक नया विवाद सामने आ गया है.

आपको बता दे की यह कार्रवाई सराय तरीन के वाजिदपुर सराय रोड नंबर 58 के पास की जा रही है. मौके पर राजस्व की टीम, लेखपाल और कानूनगो मौजूद हैं, जो पैमाइश के दौरान रिकार्ड तैयार कर रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि पैमाइश पूरी होने के बाद धारा 67 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

अवैध कब्जे को रोकना: सरकारी भूमि पर बढ़ते अवैध कब्जे को रोकने और कानून का राज कायम करने के लिए यह कदम काफी अहम माना जा रहा है. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि, कोई भी मकान नोटिस के बिना नहीं हटाया जाएगा. और कोर्ट के आदेश का पालन ही अंतिम कदम होगा. संभल में यह मामला अब चर्चा का केंद्र बन गया है, तालाब पर बने 40 मकानों की किस्मत अब पैमाइश और कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगी.

