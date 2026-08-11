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संभल में सांप ने एक महीने में एक ही परिवार के 4 लोगों को डसा, एक बच्ची की मौत, जानिए रविवार के दिन ही सांप क्यों बना रहा निशाना?

एक ही घर के पीछे पड़ा जहरीला क्रैत सांप, उजाड़ दिया हंसता-खेलता परिवार!

उजाड़ दिया हंसता-खेलता परिवार!
उजाड़ दिया हंसता-खेलता परिवार! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 8:06 AM IST

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संभल: संभल के चंदौसी तहसील की कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में एक परिवार सांप के आतंक से खौफजदा है. सांप ने परिवार के चार सदस्यों को शिकार बनाया है. जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई. हैरानी की बात ये है कि, सांप ने एक महीने के अंदर एक ही परिवार के चार लोगों को डस लिया. जिससे इलाके लोग भी हैरान और डरे हुए हैं. हैरानी की बात ये भी है कि, सभी चारों सदस्य को रविवार के दिन ही सांप ने डसा है.

कब-कब सांप ने डसा: 19 जुलाई 2026 को सबसे पहले विनोद कुमार की पुत्री सुनहरी को घर में सांप ने डस लिया था. बताया जा रहा है कि सांप क्रेट (क्रैत) प्रजाति का था. सुनहरी का करीब 24 घंटे तक इलाज चला, लेकिन 20 जुलाई को उसकी मौत हो गई. इसके बाद अगले रविवार, 26 जुलाई को प्रमोद कुमार की पत्नी सुनीता को बिस्तर पर सोते समय सांप ने डस लिया. सुनीता को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ और वह घर वापस आ गई. इसके बाद 2 अगस्त को नन्हे के बेटे प्रमोद को भी बिस्तर पर सोते समय सांप ने डस लिया. हालत गंभीर होने पर प्रमोद को इलाज के लिए मेरठ भेजा गया. मेरठ में उपचार के बाद प्रमोद स्वस्थ होकर घर वापस आ गया. वहीं, चौथे रविवार यानी 9 अगस्त को नन्हे की पुत्री को भी घर में सांप ने डस लिया. उसका इलाज जारी है.

सांप ने ली बच्ची सुनहरी की जान (फाइल फोटो)
सांप ने ली बच्ची सुनहरी की जान (फाइल फोटो) (Photo Credit: ETV Bharat)

कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में एक ही परिवार के चार सदस्यों को करीब एक महीने के अंदर चार बार सांप ने डसा है. जिस सांप को पकड़े जाने के बाद जंगल में छोड़ा गया था. वह जहरीली क्रेट प्रजाति का सांप था.- प्रभात शर्मा, रेंजर, चंदौसी तहसील

प्रमोद को भी सांप ने काटा था
प्रमोद को भी सांप ने काटा था (Photo Credit: ETV Bharat)

रविवार को ही सांप बना रहा निशाना: अभी तक यह पता नहीं चल पा रहा है कि एक ही परिवार की लोगों को सर्प क्यों डस रहा है और हर रविवार को ही क्यों परिवार के सदस्य को डसता है. वन विभाग की ओर से इस दिशा में जांच की जा रही है.

एक ही घर के पीछे पड़ा जहरीला क्रैत सांप
एक ही घर के पीछे पड़ा जहरीला क्रैत सांप (Photo Credit: ETV Bharat)

गांव में ग्रीन चौपाल का आयोजन: रेंजर ने बताया कि वन विभाग की ओर से गांवों में ग्रीन चौपाल के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जगह-जगह जागरूकता संबंधी बैनर भी लगाए गए हैं, ताकि सर्पदंश की स्थिति में लोग समय रहते उचित उपचार करा सकें.

वन विभाग ने लगाए बचाव और सुरक्षित रहने के पोस्टर
वन विभाग ने लगाए बचाव और सुरक्षित रहने के पोस्टर (Photo Credit: ETV Bharat)

गांव में दहशत का माहौल: इस तरह एक ही परिवार के चार सदस्यों को लगातार चार रविवार सांप के डसने की घटनाओं से गांव में दहशत का माहौल है. रेंजर प्रभात शर्मा ने लोगों से अपील की कि सांप के काटने पर झाड़-फूंक या तांत्रिकों के चक्कर में न पड़ें. पीड़ित को तुरंत अस्पताल ले जाएं और चिकित्सकीय उपचार कराएं. समय पर एंटी-वेनम मिलने से जहरीले सांप के काटने वाले व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है.

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