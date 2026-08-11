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संभल में सांप ने एक महीने में एक ही परिवार के 4 लोगों को डसा, एक बच्ची की मौत, जानिए रविवार के दिन ही सांप क्यों बना रहा निशाना?

संभल: संभल के चंदौसी तहसील की कुढ़ फतेहगढ़ थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में एक परिवार सांप के आतंक से खौफजदा है. सांप ने परिवार के चार सदस्यों को शिकार बनाया है. जिसमें एक बच्ची की मौत हो गई. हैरानी की बात ये है कि, सांप ने एक महीने के अंदर एक ही परिवार के चार लोगों को डस लिया. जिससे इलाके लोग भी हैरान और डरे हुए हैं. हैरानी की बात ये भी है कि, सभी चारों सदस्य को रविवार के दिन ही सांप ने डसा है.

कब-कब सांप ने डसा: 19 जुलाई 2026 को सबसे पहले विनोद कुमार की पुत्री सुनहरी को घर में सांप ने डस लिया था. बताया जा रहा है कि सांप क्रेट (क्रैत) प्रजाति का था. सुनहरी का करीब 24 घंटे तक इलाज चला, लेकिन 20 जुलाई को उसकी मौत हो गई. इसके बाद अगले रविवार, 26 जुलाई को प्रमोद कुमार की पत्नी सुनीता को बिस्तर पर सोते समय सांप ने डस लिया. सुनीता को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उनकी हालत में सुधार हुआ और वह घर वापस आ गई. इसके बाद 2 अगस्त को नन्हे के बेटे प्रमोद को भी बिस्तर पर सोते समय सांप ने डस लिया. हालत गंभीर होने पर प्रमोद को इलाज के लिए मेरठ भेजा गया. मेरठ में उपचार के बाद प्रमोद स्वस्थ होकर घर वापस आ गया. वहीं, चौथे रविवार यानी 9 अगस्त को नन्हे की पुत्री को भी घर में सांप ने डस लिया. उसका इलाज जारी है.

सांप ने ली बच्ची सुनहरी की जान (फाइल फोटो) (Photo Credit: ETV Bharat)