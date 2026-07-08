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संभल में 38 बीघा जमीन ग्राम सभा में वापस दर्ज; कई फैक्ट्रियां-गोदाम सील, 19 पर केस दर्ज

तहसीलदार सुधीर कुमार की अगुवाई में राजस्व टीम ने ग्राम सभा की जमीन से अवैध कब्जा हटवाया.

सरकारी जमीन पर बने निर्माण सील.
सरकारी जमीन पर बने निर्माण सील. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 9:51 AM IST

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संभल : तहसीलदार सुधीर कुमार के अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम ने मंगलवार को ग्राम सभा की 38 बीघे जमीन पर अवैध रूप सें ने बोन मिल, मेंथा फैक्ट्री, धर्मकांटा समेत कई गोदाम और फैक्ट्रियां सील कर दीं. इसके बाद राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज अवैध कब्जेदारों के नाम निरस्त कर जमीन दोबारा ग्राम सभा के नाम दर्ज कर दी गई. जमीन की कीमत 101 करोड़ रुपये आंकी गई है. अवैध कब्जे के मामले में तत्कालीन ईओ सहित 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. तत्कालीन नगर पालिका ईओ एवं वर्तमान में शाहजहांपुर नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार गुप्ता को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.

जानकारी देते तहसीलदार सुधीर कुमार. (Video Credit : ETV Bharat)




बता दें, संभल तहसील क्षेत्र के थाना रजपुरा क्षेत्र के गांव तखत गोसाई की 101 करोड़ रुपये की 38 बीघा सरकारी जमीन की कथित लूट का मामला काफी चर्चित रहा है. यहां मुरादाबाद रोड स्थित गाटा संख्या 206, 207, 238, 242, 378 और 279 से जुड़ी करीब 38 बीघा ग्राम सभा की भूमि पर वर्ष 2008 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उपसंचालक चकबंदी के न्यायालय से अपने नाम दर्ज करा ली गई थी. इस मामले में अलग-अलग समय पर कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आए.

उपसंचालक चकबंदी ने इस प्रकरण की दोबारा सुनवाई और जांच में पाया गया कि यह ग्राम सभा की संपत्ति का हड़पने का स्पष्ट मामला था. इसके बाद आदेश पारित करते हुए भूमि को पुनः ग्राम सभा के नाम दर्ज करने के आदेश दिए थे. तहसीलदार सुधीर कुमार के अनुसार मंगलवार को राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की. जमीन फिर से ग्राम सभा के अधिकार में सौंप दी गई है. जिन गाटों पर निर्माण था, उन्हें सील कर दिया गया है. खाली गाटों पर ग्राम प्रधान को कब्जा सौंप दिया गया है.



पुराना घटनाक्रम : तहसीलदार सुधीर कुमार के मुताबिक प्रकरण उजागर होने के बाद 28 जून को जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने भूमि का निरीक्षण किया था. इसके बाद 29 जून को लेखपाल अंशु गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने 31 नामजद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. एक जुलाई को राजस्व ने लेखपाल अंशु गुप्ता के साथ मिलकर कब्जा मुक्त कराई जाने वाली भूमि का नक्शा तैयार किया और संबंधित लोगों के बयान दर्ज किए.

जांच के दौरान खुलासा हुआ कि इस जमीन में पहली बार फर्जीवाड़ा वर्ष 2008 में किया गया था. दस्तावेजों की पड़ताल में सामने आया कि फर्जी पट्टों के आधार पर भूमि का नामांतरण कराया गया, जबकि उस जमीन पर नगर पालिका का कोई अधिकार नहीं था. इस मामले में नगर पालिका परिषद संभल के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी एवं वर्तमान में शाहजहांपुर नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त राजकुमार गुप्ता को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है. वहीं, पालिका के सेवानिवृत्त मानचित्रकार समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

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