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संभल के 21 स्कूलों की मान्यता पर तलवार; बिना परमिट और अनफिट स्कूली वाहनों को लेकर अंतिम चेतावनी

संभल : स्कूली बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले स्कूलों पर अब संभल प्रशासन सख्त हो गया है. प्रशासन ने संभल जिले के 21 ऐसे स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जिनके वाहन बिना वैध परमिट या फिटनेस के सड़कों पर संचालित हो रहे हैं. परिवहन विभाग ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल चालान ही नहीं, बल्कि लगातार नियमों की अनदेखी करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने तक की कार्रवाई की जा सकती है.

जानकारी देते एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी. (Video Credit : ETV Bharat)







उत्तर प्रदेश सरकार के 'मिशन सेफ फ्यूचर' अभियान के तहत परिवहन विभाग ने जिलेभर में स्कूल वाहनों का विशेष जांच अभियान शुरू किया है. एआरटीओ अमिताभ चतुर्वेदी के अनुसार प्रत्येक स्कूल वाहन के परमिट, फिटनेस और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की जा रही है. जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. जिले के 21 स्कूलों के वाहनों में गंभीर अनियमितताएं मिली हैं. प्रशासन ने ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल, सेंट जिलानी और गुरुकुल पब्लिक स्कूल सहित कई विद्यालयों को जल्द ही आवश्यक खामियां दूर करने के निर्देश दिए हैं.