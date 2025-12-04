ETV Bharat / state

अंबाला में अचानक घर में घुसा हिरण, मची अफरा-तफरी, वाइल्डलाइफ टीम ने ढाई घंटे में किया रेस्क्यू

अंबाला में अचानक घर में घुसा हिरण ( Etv Bharat )

अंबाला: अंबाला के नारायणगढ़ स्थित गांव डेरा में एक घर में अचानक हिरण (सांभर) घुस गया. इससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.स्थानीय लोगों ने तुरंत वाइल्डलाइफ विभाग को सूचना दी. मौके पर पहुंची टीम ने हिरण को सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारी शुरू की. ढाई घंटे में किया रेस्क्यू: वाइल्डलाइफ विभाग और वंदे मातरम दल की टीम ने मिलकर लगभग ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हिरण का रेस्क्यू किया. इस दौरान टीम के कई सदस्यों को चोट भी लगी. टीम ने बताया कि हिरण को घर के अंदर से बाहर निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जानवर डर के कारण काफी उग्र और घबराया हुआ था.रेस्क्यू के बाद हिरण को मोरनी के जंगलों में छोड़ दिया गया. वाइल्डलाइफ टीम ने ढाई घंटे में किया रेस्क्यू (Etv Bharat)