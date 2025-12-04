ETV Bharat / state

अंबाला में अचानक घर में घुसा हिरण, मची अफरा-तफरी, वाइल्डलाइफ टीम ने ढाई घंटे में किया रेस्क्यू

अंबाला के नारायणगढ़ में एक घर में हिरण घुस गया. इसकी जानकारी के बाद वाइल्डलाइफ टीम ने ढाई घंटे में रेस्क्यू किया.

अंबाला में अचानक घर में घुसा हिरण
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 4, 2025 at 2:54 PM IST

अंबाला: अंबाला के नारायणगढ़ स्थित गांव डेरा में एक घर में अचानक हिरण (सांभर) घुस गया. इससे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.स्थानीय लोगों ने तुरंत वाइल्डलाइफ विभाग को सूचना दी. मौके पर पहुंची टीम ने हिरण को सुरक्षित बाहर निकालने की तैयारी शुरू की.

ढाई घंटे में किया रेस्क्यू: वाइल्डलाइफ विभाग और वंदे मातरम दल की टीम ने मिलकर लगभग ढाई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हिरण का रेस्क्यू किया. इस दौरान टीम के कई सदस्यों को चोट भी लगी. टीम ने बताया कि हिरण को घर के अंदर से बाहर निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जानवर डर के कारण काफी उग्र और घबराया हुआ था.रेस्क्यू के बाद हिरण को मोरनी के जंगलों में छोड़ दिया गया.

जंगलों में इंसानों का बढ़ रहा हस्तक्षेप: इस बारे में वाइल्डलाइफ विभाग के भरत ने बताया कि, "यह कदम जानवर और इंसानों दोनों की सुरक्षा के लिए आवश्यक था. जैसे-जैसे जंगलों में इंसानों का हस्तक्षेप बढ़ रहा है, जंगली जीव अक्सर हरी-भरी रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं. वाइल्डलाइफ विभाग लगातार यह प्रयास करता है कि जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित लौटाया जाए और मानव-वन्य जीव संघर्ष कम किया जा सके.स्थानीय लोगों की सतर्कता और सूचना देने की तत्परता के कारण ही यह रेस्क्यू सफल हुआ."

विभाग की लोगों से अपील: इस घटना ने स्थानीय लोगों में जागरूकता बढ़ाई है. वाइल्डलाइफ विभाग ने जनता से अपील की है कि जंगली जानवरों के घर या गांव में आने की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें और खुद जोखिम में न पड़ें. इस तरह की सावधानी से जानवरों और मानव दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है.

