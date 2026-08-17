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सावन में बाबा थानेश्वर स्थान पर उमड़ा आस्था का सैलाब, जानें बिहार के इस पौराणिक मंदिर का अनोखा इतिहास

समस्तीपुर के ऐतिहासिक थानेश्वर स्थान मंदिर में सावन पर उमड़ा सैलाब, सूखे पीपल से प्रकट स्वयंभू शिवलिंग की अनोखी है कहानी. अमित कुमार की रिपोर्ट

SAMASTIPUR THANESHWAR STHAN MANDIR
समस्तीपुर में बाबा थानेश्वर स्थान मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 17, 2026 at 10:34 AM IST

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समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में पवित्र सावन महीने की शुरुआत और सावन की सोमवारी व्रत के अवसर पर शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है. इसी क्रम में जिले की हृदय स्थली में बना बाबा भोलेनाथ का विशाल मंदिर थानेश्वर स्थान इन दिनों हर-हर महादेव के जयघोष से गूंज रहा है. क्या आपको पता है, इस मंदिर में बजने वाले शंख व घंटी की आवाज को बंद करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने पूरी ताकत लगा दी थी.

अनोखा इतिहास: यही नहीं, इस पावन धाम के नाम व निर्माण की भी कहानी काफी खास है. इस मंदिर के निर्माण के लिए नेहरू मंत्रिमंडल के सबसे खास मंत्री ने भिक्षाटन तक किया था. समस्तीपुर शहर के मध्य स्थित बाबा थानेश्वर स्थान मंदिर, केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का महाकेंद्र है.

SAMASTIPUR THANESHWAR STHAN MANDIR
समस्तीपुर स्थित थानेश्वर स्थान मंदिर (ETV Bharat)

स्वयंभू शिवलिंग: पौराणिक मान्यता है कि अंग्रेजी शासन में आज से करीब सवा सौ साल से भी पहले, वर्तमान मंदिर के स्थान पर एक विशाल पीपल का वृक्ष हुआ करता था. कहते हैं कि पेड़ के सूखने के बाद वहां लोगों ने पीपल के सूखे तने के बीच स्वयंभू शिवलिंग को देखा. उसके बाद से वहां भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना शुरू हो गई.

शिव-पार्वती का वास: करीब पांच पीढ़ियों से इस मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले वर्तमान मुख्य पुजारी संजय पंडा ने बताया कि बाबा थानेश्वर स्वयंभू हैं, वहीं इस मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग में मां पार्वती भी भोलेनाथ के साथ विराजमान हैं. मुख्य पुजारी संजय पंडा ने आगे बताया कि जिस स्थान पर मंदिर है वहां पहले अंग्रेजों का पुलिस थाना हुआ करता था.

देखें स्पेशल रिपोर्ट (ETV Bharat)

"बाबा थानेश्वर स्वयंभू हैं, वहीं इस मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग में मां पार्वती भी भोलेनाथ के साथ विराजमान हैं. जिस स्थान पर मंदिर है वहां पहले अंग्रेजों का पुलिस थाना हुआ करता था.पुलिस थाना परिसर के कारण ही इस धाम का नाम थानेश्वर स्थान पड़ गया."- संजय पंडा, मुख्य पुजारी

थानेश्वर स्थान नाम: मुख्य पुजारी ने आगे बताया कि पुलिस थाना परिसर के कारण ही इस धाम का नाम थानेश्वर स्थान पड़ गया. वैसे वर्तमान में भी इस मंदिर से सटे समस्तीपुर का नगर व मुफस्सिल थाना स्थित है. वहीं इस मंदिर को लेकर श्रद्धालुओं में एक अलग आस्था है. कहते हैं कि यहां सच्चे मन से पूजा करने वाले श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूर्ण होती है.

भक्तों का सैलाब: वहीं रिटायर्ड पुलिस कर्मी रामबिलास चौधरी ने बताया खासतौर पर सावन महीने में यहां भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है, जब कई किलोमीटर दूर गंगा का जल लेकर श्रद्धालु यहां बाबा पर जलाभिषेक करने पहुंचते हैं. वहीं आस्था के इस महाकेंद्र पर बजने वाले शंख व घंटी को लेकर एक अलग ही कहानी है. मंदिर मैनेजमेंट व वर्षों से यहां पूजा करने वाले उमाकात पंडा के मुताबिक करीब 1901 से यहां बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना चल रही है.

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अंग्रेजी हुकूमत की बंदिशें: उमाकात पंडा ने आगे बताया कि वैसे वह दौर अंग्रेजों का था, मंदिर अंग्रेजी हुकूमत के ही छावनी परिसर में बना था. इसके कारण यहां पूजा के दौरान बजने वाले घंटी व शंख से अंग्रेज परेशान हो जाते थे. आवाज सुन अंग्रेजी अधिकारी उसे बंद कराने मंदिर पहुंच जाते थे. उस वक्त के पुजारी को डराया धमकाया तक जाता था, लेकिन किसी तरह आस्था के इस महाकेंद्र पर पूजा होती रही.

"मंदिर अंग्रेजी हुकूमत के ही छावनी परिसर में बना था. इसके कारण यहां पूजा के दौरान बजने वाले घंटी व शंख से अंग्रेज परेशान हो जाते थे और उसे बंद कराने मंदिर पहुंच जाते थे.पुजारी को डराया धमकाया जाता था."- उमाकात पंडा, पुजारी

मेम साहिबों का साथ: वरिष्ठ सेवादार उमाकांत बताते हैं कि कई अंग्रेज अधिकारी की पत्नियों की इस मंदिर के प्रति खास आस्था होने के कारण वह हमेशा साथ देती रहीं. वहीं बाबा भोलेनाथ के वर्तमान मंदिर निर्माण की भी काफी खास कहानी है. मंदिर के मुख्य पुजारी संजय पंडा ने बताया कि इस मंदिर के निर्माण में नेहरू कैबिनेट के सबसे खास मंत्री की अहम भूमिका रही.

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मंदिर में पूजा करती महिला (ETV Bharat)

मंत्री का संकल्प: संजय पंडा ने कहा कि साल 1952 में नेहरू कैबिनेट के कद्दावर मंत्री सत्यनारायण सिन्हा ने मन्नत पूरी होने पर मंदिर के लिए खुद भिक्षाटन किया था. पूर्व प्रधानाध्यापक व शिक्षाविद तेज नारायण राम ने कहा कि पूर्व मंत्री सह गवर्नर सत्यनारायण सिन्हा ने मन्नत मांगी थी कि अगर वह चुनाव जीत जाएंगे तो वह यहां मंदिर बनवाएंगे. चुनाव जीतने के बाद मंत्री ने 1952 में मंदिर बनाने के लिए भिक्षाटन शुरू किया.

बिड़ला समूह का सहयोग: तेज नारायण राम ने आगे बताया कि सत्यनारायण सिन्हा के बाद बिरला व अन्य बड़े संस्थानों ने इस मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दिया. पुलिस महकमे से रिटायर्ड हुए रामबिलास चौधरी ने बताया कि इस मंदिर निर्माण में पुलिस की भूमिका अहम थी. दरअसल अंग्रेजी सरकार में काम करने वाले सनातनी सिपाहियों ने ही सबसे पहले यहां पूजा अर्चना शुरू किया था.

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झमटिया गंगा धाम: यूं तो सालों भर बाबा थानेश्वर स्थान में भक्तों की भीड़ लगी रहती है. वहीं सावन महीने में यहां भक्तों का जनसैलाब उमड़ता है. जब यहां से करीब 40-45 किलोमीटर दूर झमटिया गंगा धाम से जल लेकर दूरदराज से श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ पर पैदल जलाभिषेक करने पहुंचते हैं.

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