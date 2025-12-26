ETV Bharat / state

ठंड का असर! क्लासरूम में बच्चों के सामने गाना गाने लगे टीचर

शिक्षक बैजनाथ रजक का अनोखा प्रयास ( ETV Bharat )

शिक्षक बैजनाथ का गजब अंदाज (ETV Bharat)

बच्चों के सामने गाना गाने लगे टीचर : बिहार के समस्तीपुर जिले के बैजनाथ रजक अपने अनोखे अंदाज से बच्चों को पढ़ाने के लिए मशहूर हैं. वायरल शिक्षक बैजनाथ रजक अपने नए वीडियो को लेकर एक बार फिर से चर्चा में हैं.

समस्तीपुर : एक जमाना था जब स्कूल के शिक्षक को देखकर बच्चों की सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती थी. लेकिन अब जमाना बदल गया है. जमाने के साथ स्कूल के शिक्षक भी बदल गए हैं. अब शिक्षक मनोरंजक तरीके से, गाना गाकर, कविताएं सुना कर बच्चों को पढ़ा रहे हैं और जागरुक भी कर रहे हैं.

शिक्षक बैजनाथ रजक का अनोखा प्रयास : वीडियो में बैजनाथ रजक बच्चों को गाना गाकर ठंड से बचने के तरीके बता रहे हैं. हसनपुर प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय मालदह स्कूल के बच्चों को ठंड में सावधानी बरतने के तरीके को गाने के माध्यम से समझाया है.

ठंड के मौसम में बच्चों को जागरूक कर रहे (ETV Bharat)

शीतलहर, एक प्राकृतिक कहर : उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लिखा- ''आशा है, इस गीत को आप भी सुनेंगे और बच्चों को भी सुनाएंगे, ताकि हमारी बात उन तक भी पहुंच सकेगी और शीतलहर के प्रति वो भी सजग हो सकेंगे."

हसनपुर प्रखंड के कन्या मध्य विद्यालय मालदह स्कूल के बच्चे (ETV Bharat)

शिक्षक बैजनाथ रजक ने गाने के माध्यम से ठंड से बचाव के उपाय बताए. उन्होंने कहा, ठंड अधिक बढ़ गई है. इसलिए मेरी इन बातों को ध्यान में रखिएगा. उनके गाने के बोल कुछ इस प्रकार है.

शीतलहर जारी है, धूप भी बेगाना, खुद को बचाना, खुद को बचाना. कंबल और चादर को साथी बनाना, खुद को बचाना, खुद को बचाना. टोपी, स्वेटर हो या जैकेट, ठंड भगाएगा, गर्मी लाएगा, इसलिए पहने ही रहना. बर्फ जैसी लगती है धरती, जूते पहनो जी, यूं न टहलो जी, मान लो कहना. ठंडे पानी कम उपयोग में लाना, खुद को बचाना, खुद को बचाना. शाम सुबह ओस का है पहरा, बाहर जाओगे, तन को गलाओगे, नाक बहेगी. अच्छा होगा घर में किताब से, दिल को लगाएजा, टास्क बनाएजा, बात बनेगी. खतरा है बाइक से दूर कही जाना, खुद को बचाना, खुद को बचाना.

कौन हैं शिक्षक बैजनाथ रजक? : बिहार के समस्तीपुर जिले के बैजनाथ रजक हसनपुर प्रखंड के प्राथमिक कन्या विद्यालय मालदह में शिक्षक है. अपनी पढ़ाने की शैली को लेकर कई बार उन्हें सम्मानित किया जा चुका है. वे बच्चों को बारिश और ठनका से बचाव, लू से बचाव, शराबबंदी और शीतलहर जैसे विषय पर बच्चों में जागरूकता फैलाते हैं.