पिता बेचते हैं चाय, बेटी ज्योति कुमारी बनी बिहार टॉपर.. 10वीं में 487 अंक
पिता बेचते हैं चाय, मां गृहणी, पढ़िए 10वीं परीक्षा में 4th बिहार टॉपर ज्योति कुमारी की दिल छू लेने वाली कहानी.
Published : March 30, 2026 at 2:57 PM IST
समस्तीपुर: बिहार बोर्ड ने 10वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. इंटर की तरह मैट्रिक में भी लड़कियों ने बाजी मारी है. 10वीं कक्षा के नतीजों में शीर्ष चार स्थानों में से तीन स्थान छात्राओं ने हासिल किए. बिहार के दो टॉपर्स में वैशाली जिले के सबरीन परवीन का नाम भी शामिल है. इस बीच, चौथा स्थान हासिल कर चाय बेचने वाली की बेटी ने इतिहास रच दिया है.
ज्योति कुमारी को मिला चौथा रैंक, आए 487 अंक: समस्तीपुर जेपी हाई स्कूल, नरहन, समस्तीपुर की ज्योति कुमारी ने 487 अंक प्राप्त कर राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है. ज्योति कुमारी ने अपने कठिन परिश्रम से यह मुकाम हासिल किया है.
Samastipur, Bihar: Student Jyoti Kumari says, " i would like to give the credit for my success first to my parents, and also to all the teachers who contributed to my education."— IANS (@ians_india) March 29, 2026
(29.03.2026) pic.twitter.com/HY3Ha7opTX
चाय विक्रेता की बेटी ने किया कमाल : बिहार के समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर की रहनेवाली ज्योति कुमारी एक साधारण परिवार से आती हैं. माता गृहणी हैं और पिता पिता प्रदीप राय चाय और नाश्ता की दुकान चलाते हैं. इसके बावजूद परिवार ने ज्योति की पढ़ाई में कोई कमी नहीं आने दी. उन्होंने इस सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, परिवार और अध्यापकों को दिया है.
''मैं अपनी सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने माता-पिता को और साथ ही उन सभी शिक्षकों को देना चाहूंगी जिन्होंने मेरी शिक्षा में योगदान दिया." - ज्योति कुमारी, छात्रा
पूरे गांव में खुशी का माहौल : ज्योति कुमारी ने 10वीं की पढ़ाई समस्तीपुर जिले के नरहन स्थित जनार्दन प्रसाद नारायण सिंह उच्च विद्यालय से की है. सीमित संसाधनों के बावजूद ज्योति कुमारी ने अपने परिश्रम, लगन एवं दृढ़ संकल्प के बल पर 10वीं की परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया है. इससे पूरे परिवार और गांव में खुशी का माहौल है. स्थानीय लोगों ने ज्योति को बधाई दी और उसे सम्मानित भी किया.
बिहार बोर्ड 10वीं टॉपर लिस्ट 2026 :
प्रथम स्थान (Rank 1): पुष्पांजलि कुमारी (जमुई) 492 अंक (98.4%) और सबरीन परवीन (वैशाली) 492 अंक (98.4%) ने संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है.
द्वितीय स्थान (Rank 2): नाहिद सुल्ताना (बेगूसराय) ने 489 अंक (97.8%) के साथ दूसरा स्थान.
तृतीय स्थान (Rank 3): अनुपा कुमारी (बक्सर) और ओम कुमार (बेगूसराय) ने 488 अंक (97.6%) के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया.
चतुर्थ स्थान (Rank 4): ज्योति कुमारी (समस्तीपुर), अनुभव कुमार (बांका) और अंश राज (पूर्णिया) ने 487 अंक (97.4%) प्राप्त किए.
पांचवा स्थान (Rank 5): प्रेरणा कुमारी (बेगूसराय) और नसरीन परवीन (भोजपुर) ने 486 अंक (97.2%) हासिल किया.
श्री सुनील कुमार, माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग मैट्रिक वार्षिक परीक्षा, 2026 का परीक्षाफल जारी करते हुए। इस अवसर पर श्री आनन्द किशोर, अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी रहें उपस्थित।#BSEB #BiharBoard #Bihar #Matric_Result_2026 #BiharBoardResult pic.twitter.com/SgPnPziFPq— Bihar School Examination Board (@officialbseb) March 29, 2026
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