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बारिश के दौरान अचानक टूटकर गिरा बरगद का पेड़, दो बच्चियों की दबकर मौत

समस्तीपुर में बरगद के पेड़ के नीचे दबने से दो स्कूली छात्रों की मौत हो गई है. रिपोर्ट- अमित कुमार

Samastipur school children died
समस्तीपुर में स्कूली बच्चों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 24, 2026 at 4:53 PM IST

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समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है. जिले के विभूतिपुर थानाक्षेत्र अंतर्गत चकबेदौलिया गांव में पेड़ के नीचे दबने से दो बच्चों की मौत हो गई. घटना में एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई है. वहीं मौके पर पुलिस-प्रशासन की टीम पहुंच गई है.

बारिश के दौरान गिरा बरगद
असल में गुरुवार को बारिश हो रही थी. इसी बीच चकबेदौलिया गांव में दोपहर एक पुराना बरगद का पेड़ अचानक गिर गया. तीन लड़कियां इसकी चपेट में आ गईं. हादसे में आने से दो बच्ची की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बच्ची गंभीर रूप से घायल है. घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों में चीख-पुकार मच गई.

घटना में दो बच्चियों की मौत
पेड़ गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल की तरफ दौड़े. लोगों ने अपने स्तर से बच्चों को पेड़ के नीचे से निकालने का प्रयास शुरू किया. वहीं घटना की सूचना विभूतिपुर थाना पुलिस टीम भी मौके पर पंहुची और रेस्क्यू की प्रक्रिया तेज की गई.

स्कूली छात्रा थीं दोनों मृतक
इस हादसे में हताहत सभी बच्ची मध्य विद्यालय चकबेदौलिया में पढ़ने वाली छात्रा थी. पुलिस बच्चों की पहचान के साथ हादसे से जुड़ी अन्य जानकारी जुटा रही है. हादसे के बाद से गांव में चीख-पुकार मचाी है, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

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