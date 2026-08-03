बिहार के सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान
सहरसा सिमरी बख्तियारपुर स्टेशन पर समस्तीपुर-सहरसा पैसेंजर ट्रेन की तीन बोगियों में आग लग गयी. इस दौरान अफरा-तफरी मच गयी.
Published : August 3, 2026 at 7:08 AM IST
सहरसा: बिहार के सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सोमवार सुबह 03:25 उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब समस्तीपुर-सहरसा पैसेंजर ट्रेन (63344) में अचानक भीषण आग लग गई.
पैसेंजर ट्रेन में आग: शुरुआती जानकारी के अनुसार आग ट्रेन के बीच वाले इंजन के पास से शुरू हुई. देखते ही देखते आग की लपटें तीन बोगियों तक फैल गईं. आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार उठते ही स्टेशन परिसर में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई.
यात्रियों ने कूदकर बचाई जान: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया. घटना के समय ट्रेन में बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे. आग की भनक लगते ही यात्रियों ने बिना देर किए ट्रेन से उतरना शुरू कर दिया. समय रहते सभी यात्रियों के बाहर निकल जाने से बड़ा हादसा टल गया.
"सबसे पहले बोगी के नीचे से तेज गर्मी महसूस हुई. जब नीचे उतरकर देखा तो आग की लपटें उठ रही थीं. इसके बाद तुरंत अन्य यात्रियों को सतर्क किया, जिससे सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल सके." -मोहम्मद युसुफ, सुपौल निवासी यात्री
देखते ही देखते आग बढ़ने लगी: सोनू कुमार ने बताया कि उन्होंने मानसी स्टेशन पर ट्रेन में सवार हुए थे और सिमरी बख्तियारपुर जाना था. जैसे ही ट्रेन सिमरी बख्तियारपुर में रूकी, देखे कि इंजर में थोड़ी सी आग लगी है. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले ली. स्टेशन मास्टर को सूचना दी गयी. बोगियों को खाली करने के लिए कहा गया तो यात्रियों में भगदड़ मच गयी.
काफी मशक्कत के बाद आग बूझी: घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की कई गाड़ियां और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुंचे. दमकल कर्मियों ने तुरंत आग बुझाने का अभियान शुरू किया. काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने का प्रयास जारी रखा गया. इस घटना के बाद स्टेशन पर ट्रेनों का परिचालन भी प्रभावित रहा.
सिमरी बख्तियारपुर के स्टेशन अधीक्षक संजय कुमार सज्जन ने बताया कि इस आगजनी की घटना के कारण रेल परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ. इसके चलते कोसी एक्सप्रेस (सहरसा–पटना), जानकी एक्सप्रेस (मनिहारी–जयनगर), सहरसा–समस्तीपुर पैसेंजर और श्रावणी स्पेशल (सहरसा–देवघर) ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चलीं.
रेल परिचालन प्रभावित: सिमरी बख्तियारपुर के स्टेशन अधीक्षक संजय कुमार सज्जन ने बताया कि इस हादसे के कारण रेल यातायात बाधित हुआ है. इसके चलते कोसी एक्सप्रेस (सहरसा–पटना), जानकी एक्सप्रेस (मनिहारी–जयनगर), सहरसा–समस्तीपुर पैसेंजर और श्रावणी स्पेशल (सहरसा–देवघर) अपने तय समय से देरी से चलीं.
"शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. घटना के बाद रेलवे और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य की निगरानी की. रेलवे ने हादसे के असली कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है." -संजय कुमार सज्जन, स्टेशन अधीक्षक, सिमरी बख्तियारपुर
3 बोगियां लपटों की चपेट में: अधिकारियों के मुताबिक तीनों बोगियों को हुए नुकसान का भी आकलन किया जाएगा. शुरुआती राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है.
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