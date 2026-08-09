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समस्तीपुर में ट्रक में घुसी बाइक, डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन की सड़क हादसे में मौत

समस्तीपुर के विभूतिपुर में बाइक और ट्रक की भीषण टक्कर में होम्योपैथिक डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन की मौत, तीसरा युवक गंभीर घायल. रिपोर्ट- अमित कुमार

समस्तीपुर में सड़क हादसा
समस्तीपुर में सड़क हादसा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2026 at 3:58 PM IST

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समस्तीपुर : बिहार में समस्तीपुर के सिंघिया चौक में शनिवार की देर रात बाइक और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल का एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

डॉक्टर और लैब टेक्नीशियन की मौत : मृतकों की पहचान एकडारा गांव निवासी होम्योपैथिक डॉक्टर गौतम कुमार और भरपुर गांव निवासी देवनारायण सिंह के 22 वर्षीय पुत्र कुणाल कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि कुणाल लैब टेक्नीशियन था, जबकि गौतम कुमार पिछले करीब 20 वर्षों से पंचवटी चौक पर होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहे थे.

लैब बंद कर घर लौट रहे थे : परिजनों के मुताबिक, कुणाल दलसिंहसराय के प्रखंड कार्यालय रोड में लैब चलाता था. शनिवार रात वह अपना लैब बंद करने के बाद होम्योपैथिक डॉक्टर गौतम कुमार और एक अन्य युवक के साथ बाइक से घर लौट रहा था. इसी दौरान सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक से बाइक की टक्कर हो गई.

मृतकों के परिजन पहुंचे पोस्टमार्टम हाउस
मृतकों के परिजन पहुंचे पोस्टमार्टम हाउस (ETV Bharat)

क्लिनिक पर लगी रहती थी मरीजों की भीड़ : स्थानीय लोगों के मुताबिक, डॉक्टर गौतम कुमार करीब दो दशक से पंचवटी चौक पर होम्योपैथिक क्लिनिक चला रहे थे. उनके क्लिनिक पर बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते थे. हादसे की खबर मिलते ही इलाके में शोक का माहौल है.

दो की मौत तीसरे का इलाज जारी : विभूतिपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि ट्रक और बाइक के बीच हुई टक्कर में दो लोगों की मौत हुई है, जबकि तीसरे घायल का इलाज चल रहा है. दुर्घटनाग्रस्त वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है.

"ट्रक और बाइक के बीच हुई टक्कर में दो लोगों की मौत हुई है. तीसरे घायल का इलाज चल रहा है. दुर्घटनाग्रस्त वाहन को जब्त कर लिया गया है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है."- सनील कुमार, विभूतिपुर थानाध्यक्ष, समस्तीपुर

हादसा इतना भीषण कि मौके पर ही चली गई जान : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बाइक और ट्रक की टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल तीसरे युवक को आनन-फानन में निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है.

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