ETV Bharat / state

9 सूत्री मांगों को राजस्व कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, दी आंदोलन की चेतावनी

राजस्व कर्मचारियों की क्या है मांगें?: सरकार से राजस्व कर्मचारियों की 9 मांगें हैं. इनमें राजस्व कर्मचारी का ग्रेड पे 1900 लेवल-2 के स्थान पर ग्रेड पर 2800 लेवल-5 करना, सभी नवनियुक्त राजस्व कर्मचारियों को गृह जिला में पदस्थापन जल्द करना, 10 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके राजस्व कर्मचारियों को यथाशीघ्र वरीयता के आधार पर पदोन्नति देना प्रमुख है.

राजस्व कर्मचारियों का कहना है कि 2 जून 2025 को प्रधान सचिव से संघ की सफल वार्ता हुई थी लेकिन 8 महीना बीत जाने के बावजूद भी राजस्व एवं भूमि सुधार की मांगों पर कोई अमल नहीं हुआ. इस संबंध में संघ ने कई बार कोशिश की लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकला. जिस वजह से उन लोगों को फिर से सड़क पर उतरना पड़ा है.

सेवा संपुष्टि करने में टालमटोल बंद हो: इनका कहना है कि एसीपी-एमएसीपी लाभ समय पूरा होने के बाद कर्मी को नहीं मिल पाया है. सेवा संपुष्ट करने में भी टालमटोल की जाती है. दो वर्ष हो जाने के बावजूद भी अभी तक सेवा संपुष्टि नहीं हो सकी है. इस पर भी अमल किया जाएगा.

पांचवीं मांग विभाग द्वारा राजस्व कर्मियों का कार्य निष्पादन के लिए लैपटॉप के अलावे मोबाइल, इंटरनेट, कागज-कलम, प्रिंटर, टेबल-कुर्सी और क्षेत्र भ्रमण के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है. लिहाजा सरकारी कार्य के लिए सरकारी व्यवस्था प्रदान की जाए. रविवार को अन्य राजपत्रित अवकाश में राजपाल के आदेश विरुद्ध कार्य लेने की नई परिपाटी विभाग के द्वारा शुरू की गई है इसे बंद करने की भी मांग की गई है. सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के अलावा कई घंटे तक कार्य कराया जा रहा है, इसे बंद किया जाए.

इन मांगों पर हो अमल: एक-एक राजस्व कर्मचारियों को कई हल्का पंचायत का प्रभार आवंटित कर भोजन कर दिया गया है और मानसिक रूप से बीमार बना दिया गया है. जिसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होना प्रारंभ हो गया है. पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह नहीं हो रहा है. इस पर भी ध्यान दिया जाए. राजस्व कर्मचारी का पद नाम परिवर्तित करते हुए सहायक राजस्व पदाधिकारी करने का निर्णय अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा लिया गया था, जो अभी तक लागू नहीं किया गया. लिहाजा इस पर जल्द से जल्द अमल किया जाए.

आंदोलन की चेतावनी: प्रदर्शन के दौरान राजस्व कर्मचारियों ने सचिव के नाम जिला पदाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा है. इस ज्ञापन में कहा गया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे.

ये भी पढ़ें: बिहार में भ्रष्टाचार के आरोप में राजस्व कर्मचारी बर्खास्त, उपमुख्यमंत्री का सख्त संदेश