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अभिषेक कुमार बने सप्लाई इंस्पेक्टर.. स्वाति कुमारी बनीं सेल टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, BPSC परीक्षा में सफलता

समस्तीपुर: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतिम परिणाम में समस्तीपुर में अभिषेक कुमार और स्वाति कुमारी ने कामयाबी हासिल की है. शिवाजीनगर प्रखंड के रहने वाले इन दोनों प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों ने शानदार सफलता हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. दोनों अभ्यर्थियों के चयन से न केवल उनके परिवारों में खुशी का माहौल है, बल्कि पूरे पंचायत, प्रखंड एवं जिले में गर्व और उत्साह का वातावरण व्याप्त है.

शिवाजीनगर के रहने वाले हैं दोनों: शिवाजीनगर प्रखंड अंतर्गत शंकरपुर पंचायत के शंकरपुर गांव निवासी दीपक कुमार के पुत्र अभिषेक कुमार का चयन सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है. वहीं रजौर रामभद्रपुर पंचायत के रमोल गांव निवासी शिक्षक रोहित कुमार और शिक्षिका तंत्रा कुमारी की पुत्री स्वाति कुमारी ने सफलता का परचम लहराते हुए सेल टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के प्रतिष्ठित पद पर अंतिम रूप से चयनित होकर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है.

अभिषेक कुमार और स्वाति कुमारी ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर यह मुकाम हासिल किया है, जिससे पूरे शिवाजीनगर क्षेत्र के युवाओं को नई प्रेरणा मिलेगी. स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों अभ्यर्थी प्रारंभ से ही मेधावी एवं परिश्रमी रहे हैं.

ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर हुए सफल: सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य पर निरंतर ध्यान केंद्रित रखा और कठिन परिश्रम के दम पर बिहार की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त की. उनकी उपलब्धि यह साबित करती है कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर भी बड़े सपनों को साकार किया जा सकता है.