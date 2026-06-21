अभिषेक कुमार बने सप्लाई इंस्पेक्टर.. स्वाति कुमारी बनीं सेल टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर, BPSC परीक्षा में सफलता
समस्तीपुर के दो होनहारों ने बीपीएससी परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है. अभिषेक कुमार और स्वाति कुमारी का चयन हुआ है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : June 21, 2026 at 7:27 PM IST
समस्तीपुर: बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अंतिम परिणाम में समस्तीपुर में अभिषेक कुमार और स्वाति कुमारी ने कामयाबी हासिल की है. शिवाजीनगर प्रखंड के रहने वाले इन दोनों प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों ने शानदार सफलता हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. दोनों अभ्यर्थियों के चयन से न केवल उनके परिवारों में खुशी का माहौल है, बल्कि पूरे पंचायत, प्रखंड एवं जिले में गर्व और उत्साह का वातावरण व्याप्त है.
शिवाजीनगर के रहने वाले हैं दोनों: शिवाजीनगर प्रखंड अंतर्गत शंकरपुर पंचायत के शंकरपुर गांव निवासी दीपक कुमार के पुत्र अभिषेक कुमार का चयन सप्लाई इंस्पेक्टर के पद पर हुआ है. वहीं रजौर रामभद्रपुर पंचायत के रमोल गांव निवासी शिक्षक रोहित कुमार और शिक्षिका तंत्रा कुमारी की पुत्री स्वाति कुमारी ने सफलता का परचम लहराते हुए सेल टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर के प्रतिष्ठित पद पर अंतिम रूप से चयनित होकर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है.
अभिषेक कुमार और स्वाति कुमारी ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प के बल पर यह मुकाम हासिल किया है, जिससे पूरे शिवाजीनगर क्षेत्र के युवाओं को नई प्रेरणा मिलेगी. स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों अभ्यर्थी प्रारंभ से ही मेधावी एवं परिश्रमी रहे हैं.
ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर हुए सफल: सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य पर निरंतर ध्यान केंद्रित रखा और कठिन परिश्रम के दम पर बिहार की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त की. उनकी उपलब्धि यह साबित करती है कि ग्रामीण परिवेश से निकलकर भी बड़े सपनों को साकार किया जा सकता है.
दोनों सफल अभ्यर्थियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) आलोक कुमार सिंह और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी रामजन्म सिंह समेत गणमान्य लोगों ने बधाई और शुभकामनाएं दी है. बधाई संदेश जारी करते हुए जनप्रतिनिधियों एवं शिक्षाविदों ने कहा कि अभिषेक कुमार और स्वाति कुमारी की सफलता पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है.
दोनों से लोगों को काफी उम्मीदें: क्षेत्र के लोगों ने कहा कि यह उपलब्धि शिवाजीनगर की शैक्षणिक और बौद्धिक क्षमता का प्रमाण है. दोनों होनहारों की सफलता ने यह संदेश दिया है कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण से किसी भी मंजिल को हासिल किया जा सकता है. उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से पूरे प्रखंड में खुशी का माहौल है और युवा वर्ग में नई ऊर्जा का संचार हुआ है.
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