ETV Bharat / state

यात्रीगण ध्यान दें! रेलवे का बड़ा फैसला, बिहार की 12 जोड़ी ट्रेनों के बदलेंगे नंबर.. देखें लिस्ट

समस्तीपुर रेल मंडल ( ETV Bharat )

समस्तीपुर: बिहार से चलने और गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों के यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है. समस्तीपुर रेल मंडल ने परिचालनिक सुगमता को ध्यान में रखते हुए 12 जोड़ी (24 ट्रेनों) के नंबरों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. यह नया नियम जनवरी 2027 से पूरी तरह लागू हो जाएगा.

इसके साथ ही, नंबर बदलने के कारण कई महत्वपूर्ण ट्रेनें सुपरफास्ट से नॉन-सुपरफास्ट श्रेणी में तब्दील हो जाएंगी, जिसका सीधा असर उनकी श्रेणी और टिकट बुकिंग व्यवस्था पर पड़ेगा. समस्तीपुर रेल डिवीजन ने इस संबंध में विस्तृत सूची जारी कर दी है.