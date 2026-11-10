यात्रीगण ध्यान दें! रेलवे का बड़ा फैसला, बिहार की 12 जोड़ी ट्रेनों के बदलेंगे नंबर.. देखें लिस्ट
Samastipur Railway Division: समस्तीपुर रेल मंडल ने 12 जोड़ी ट्रेनों के नंबर बदलने का निर्णय लिया है. टिकट बुकिंग व्यवस्था पर पड़ेगा असर. रिपोर्ट-अमित कुमार
Published : November 10, 2026 at 9:12 AM IST
समस्तीपुर: बिहार से चलने और गुजरने वाली कई प्रमुख ट्रेनों के यात्रियों के लिए एक बेहद जरूरी खबर है. समस्तीपुर रेल मंडल ने परिचालनिक सुगमता को ध्यान में रखते हुए 12 जोड़ी (24 ट्रेनों) के नंबरों में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है. यह नया नियम जनवरी 2027 से पूरी तरह लागू हो जाएगा.
इसके साथ ही, नंबर बदलने के कारण कई महत्वपूर्ण ट्रेनें सुपरफास्ट से नॉन-सुपरफास्ट श्रेणी में तब्दील हो जाएंगी, जिसका सीधा असर उनकी श्रेणी और टिकट बुकिंग व्यवस्था पर पड़ेगा. समस्तीपुर रेल डिवीजन ने इस संबंध में विस्तृत सूची जारी कर दी है.
इन प्रमुख ट्रेनों के बदले गए नंबर
समस्तीपुर रेल मंडल के मीडिया प्रभारी आर के सिंह के अनुसार, इस बदलाव के तहत दरभंगा-जालंधर सिटी अंत्योदय एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर-आनंद विहार सप्तक्रांति एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर-आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस, रक्सौल-लोकमान्य तिलक कर्मभूमि एक्सप्रेस और सहरसा-अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस जैसी लोकप्रिय ट्रेनें शामिल हैं. इन सभी का संचालन नए साल में नए नंबरों के साथ किया जाएगा.
"इसके तहत दरभंगा-जलंधर सिटी अंत्योदय एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर-आनंद विहार-मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस, मुजफ्फरपुर-आनंद विहार-मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति एक्सप्रेस, रक्सौल-लोकमान्य तिलक-रक्सौल कर्मभूमि एक्सप्रेस और अन्य शामिल है."- आर के सिंह, मिडिया प्रभारी, समस्तीपुर रेल डिवीजन
मुजफ्फरपुर-आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस
गाड़ी संख्या 12211/12212 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार-मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस के नंबर में जनवरी के पहले हफ्ते से बदलाव होगा। गाड़ी संख्या 12212 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर गरीब रथ एक्सप्रेस दिनांक 06.01.2027 से नए नंबर 14032 और गाड़ी संख्या 12211 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस दिनांक 08.01.2027 से नए नंबर 14031 के तहत चलाई जाएगी.
मुजफ्फरपुर-आनंद विहार सप्तक्रांति एक्सप्रेस
सप्तक्रांति एक्सप्रेस के यात्रियों को 1 जनवरी से ही नए नंबर का उपयोग करना होगा। गाड़ी संख्या 12557 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार सप्तक्रांति एक्सप्रेस दिनांक 01.01.2027 से नए नंबर 15577 द्वारा परिचालित होगी. वहीं, गाड़ी संख्या 12558 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर सप्तक्रांति एक्सप्रेस भी इसी तारीख से नए नंबर 15578 से चलेगी.
रक्सौल-लोकमान्य तिलक कर्मभूमि एक्सप्रेस
रक्सौल से मुंबई के बीच चलने वाली कर्मभूमि एक्सप्रेस का नंबर भी बदल दिया गया है. गाड़ी संख्या 12546 लोकमान्य तिलक-रक्सौल कर्मभूमि एक्सप्रेस दिनांक 02.01.2027 से नए नंबर 15546 द्वारा चलाई जाएगी. इसके अलावा, गाड़ी संख्या 12545 रक्सौल-लोकमान्य तिलक कर्मभूमि एक्सप्रेस दिनांक 07.01.2027 से नए नंबर 15545 से अपनी सेवा देगी.
सहरसा-अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस
सहरसा से पंजाब जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस भी अब नए नंबरों से पहचानी जाएगी. गाड़ी संख्या 12204 अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेस दिनांक 06.01.2027 से नए नंबर 14694 द्वारा परिचालित होगी. इसी प्रकार, गाड़ी संख्या 12203 सहरसा-अमृतसर गरीब रथ एक्सप्रेस दिनांक 07.01.2027 से नए नंबर 14693 के साथ पटरी पर दौड़ेगी.
दरभंगा-जालंधर अंत्योदय और टाटा-कटिहार एक्सप्रेस
दरभंगा-जालंधर अंत्योदय एक्सप्रेस (22551) दिनांक 02.01.2027 से 15541 और डाउन ट्रेन (22552) दिनांक 03.01.2027 से 15542 नंबर से चलेगी. इसके अतिरिक्त, टाटा-कटिहार एक्सप्रेस (28182) दिनांक 01.01.2027 से नए नंबर 18188 और टाटा-कटिहार एक्सप्रेस (28181) दिनांक 02.01.2027 से नए नंबर 18187 द्वारा परिचालित होगी.
यात्रियों से रेलवे की विशेष अपील
समस्तीपुर रेल डिवीजन प्रशासन ने आम रेल यात्रियों और टिकट बुक करने वाले लोगों से विशेष अपील की है. रेलवे ने कहा है कि 1 जनवरी 2027 या उसके बाद की तारीखों में इन संबंधित ट्रेनों में यात्रा करने के लिए टिकट बुकिंग के दौरान नए नंबरों के अनुसार ही ट्रेनों का चयन करें, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके.
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