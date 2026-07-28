सावन में देवघर जाना आसान, इन स्टेशनों से चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, नोट कर लें टाइम-टेबल
सावन में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है. देवघर यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी की.
Published : July 28, 2026 at 12:29 PM IST
समस्तीपुर: इस सावन देवघर जाना आसान हो गया है. समस्तीपुर रेल डिवीजन ने कई स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट जारी की है. श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर इस डिवीजन के कई प्रमुख स्टेशनों से ट्रेनें खुलेगी. डिवीजन प्रशासन ने इसको लेकर समयसारणी जारी कर दिया है.
जयनगर- आसनसोल-जयनगर: यह ट्रेन मधुबनी-दरभंगा-समस्तीपुर-बरौनी-किउल-झाझा-जसीडीह के रास्ते चलेगी. गाड़ी सं. 05597 जयनगर-आसनसोल श्रावणी मेला स्पेशल 31.07.2026 से 30.08.2026 तक सप्ताह में तीन दिन - मंगलवार, शुक्रवार एवं रविवार को जयनगर से 21.00 बजे खुलकर अगले दिन 07.42 बजे जसीडीह सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते हुए 11.30 बजे आसनसोल पहुंचेगी.
वापसी में, गाड़ी सं. 05598 आसनसोल-जयनगर श्रावणी मेला स्पेशल 01.08.2026 से 31.08.2026 तक सप्ताह में तीन दिन - बुधवार, शनिवार एवं सोमवार को आसनसोल से 13.00 बजे खुलकर 14.30 बजे जसीडीह सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते हुए अगले दिन 06.00 बजे जयनगर पहुंचेगी.
रक्सौल-देवघर-रक्सौल: यह ट्रेन सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर-बरौनी-किउल-जमालपुर-भागलपुर के रास्ते चलेगी. गाड़ी सं. 05545 रक्सौल-देवघर श्रावणी मेला स्पेशल 31.07.2026 से 30.08.2026 तक सप्ताह में तीन दिन - रविवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को रक्सौल से 00.30 बजे खुलकर विभिन्न स्टेशनों पर रूकते हुए उसी दिन 17.05 बजे देवघर पहुंचेगी.
श्रावणी मेला के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे द्वारा श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जायेगा जिनका विवरण निम्नानुसार है:-— DRM SAMASTIPUR (@spjdivn) July 28, 2026
*1.गाड़ी सं. 05597/ 05598 जयनगर- आसनसोल-जयनगर श्रावणी मेला स्पेशल (मधुबनी-दरभंगा- समस्तीपुर- बरौनी- किउल- झाझा-जसीडीह के रास्ते )…
वापसी में, गाड़ी सं. 05546 देवघर-रक्सौल श्रावणी मेला स्पेशल 31.07.2026 से 30.08.2026 तक सप्ताह में तीन दिन - रविवार, मंगलवार एवं शुक्रवार को देवघर से 18.05 बजे खुलकर विभिन्न स्टेशनों पर रूकते हुए अगले दिन 11.40 बजे रक्सौल पहुंचेगी.
राघोपुर-देवघर-राघोपुर: यह ट्रेन सुपौल-सहरसा-मानसी-खगड़िया-मुंगेर-सुलतानगंज-भागलपुर के रास्ते चलेगी. गाड़ी सं. 05573 राघोपुर-देवघर स्पेशल 28.07.2026 से 31.08.2026 तक प्रतिदिन राघोपुर से 02.50 बजे खुलकर 03.03 बजे सरायगढ़, 03.38 बजे सुपौल, 04.30 बजे सहरसा, 05.00 बजे सिमरी बख्तियारपुर, 05.50 बजे मानसी, 06.00 बजे खगड़िया, 06.18 बजे सबदलपुर, 06.40 बजे मुंगेर, 07.48 बजे सुलतानगंज, 08.30 बजे भागलपुर रूकते हुए 11.20 बजे देवघर पहुंचेगी.
वापसी में गाड़ी सं. 05574 देवघर-राघोपुर स्पेशल 28.07.2026 से 31.08.2026 तक प्रतिदिन देवघर से 11.35 बजे खुलकर 14.20 बजे भागलपुर, 14.55 बजे सुलतानगंज, 16.25 बजे मुंगेर, 17.25 बजे सबदलपुर, 17.50 बजे खगड़िया, 18.16 बजे मानसी, 18.53 बजे सिमरी बख्तियारपुर, 20.40 बजे सहरसा, 21.26 बजे सुपौल, 22.15 बजे सरायगढ़ रूकते हुए 22.50 बजे राघोपुर पहुंचेगी.
श्रद्धालुओं से अपील: बहरहाल समस्तीपुर रेल डिवीजन प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि, इन स्पेशल ट्रेनों को लेकर विभिन्न रेलवे के पूछताछ से सम्बंधित जानकारी लेकर यात्रा करें. इसके अलावे स्टेशनों पर भी श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं.
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