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सहरसा से आनंद विहार जाना हुआ आसान, आज से शुरू स्पेशल ट्रेन

सहरसा से आनंद विहार के लिए स्पेशल ट्रेन ( (Indian Railway) )

समस्तीपुर: दिवाली और छठ के बाद ट्रेनों में भारी भीड़ को देखते हुए समस्तीपुर रेल डिवीजन ने सहरसा से आनंद विहार के लिए नई स्पेशल ट्रेन का ऐलान किया है. डिवीजन प्रशासन ने ट्रेन के अप और डाउन दोनों तरफ की समयसारणी जारी कर दी है.

गोरखपुर 09:40 बजे, बस्ती 10:45 बजे, गोंडा 12:10 बजे, सीतापुर 15:35 बजे, शाहजहांपुर 17:20 बजे, बरेली 18:32 बजे, मुरादाबाद 21:20 बजे, हापुड़ 23:20 बजे तथा गाजियाबाद 00:25 बजे आगमन एवं 00:27 बजे प्रस्थान करते हुए अगले दिन 20 नवंबर को रात्रि 01:05 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी.

ये ट्रेन 19 सहरसा से रात्रि 21:00 बजे प्रस्थान कर गढ़ बरुआरी 21:15 बजे, सुपौल 21:30 बजे, न्यू झाझा 22:10 बजे, निर्मली 22:40 बजे, घोघरडीहा 22:53 बजे, झंझारपुर 23:20 बजे, सकरी 23:42 बजे, शीशो 00:40 बजे, जनकपुर रोड 01:20 बजे, सीतामढ़ी 02:00 बजे, बैरगनिया 02:35 बजे, रक्सौल 03:40 बजे, नरकटियागंज 04:40 बजे, बगहा 05:30 बजे, कप्तानगंज 08:20 बजे पहुंचेगी.

गौरतलब है कि इस विशेष ट्रेन के परिचालन से बिहार के विभिन्न जिलों के यात्रियों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और दिल्ली की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को छठ पूजा के बाद वापसी के दौरान अतिरिक्त सुविधा मिलेगी.

गाड़ी संख्या 05521 सहरसा से 19 नवंबर को और गाड़ी संख्या 05522 आनंद विहार टर्मिनल से 21 नवंबर को प्रस्थान करेगी. यह विशेष ट्रेन 16 कोचों के साथ परिचालित होगी. जिसमें 10 स्लीपर श्रेणी, 04 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 दिव्यांगजन सह लगेज के कोच शामिल होंगे.

यह ट्रेन 21 नवंबर को आनंद विहार टर्मिनल से सुबह 05:15 बजे प्रस्थान कर गाजियाबाद 06:03 बजे, हापुड़ 06:46 बजे, मुरादाबाद 09:05 बजे, बरेली 10:38 बजे, शाहजहांपुर 11:50 बजे, सीतापुर 14:05 बजे, गोंडा 16:25 बजे, बस्ती 17:45 बजे, गोरखपुर 19:30 बजे, कप्तानगंज 20:45 बजे, बगहा 23:20 बजे, नरकटियागंज 00:10 बजे, रक्सौल 01:10 बजे, बैरगनिया 02:02 बजे, सीतामढ़ी 02:40 बजे पहुंचेगी.

22 नवंबर को सुबह सहरसा पहुंचेगी ट्रेन

जनकपुर रोड 03:17 बजे, शीशो 03:45 बजे, सकरी 04:13 बजे, झंझारपुर 04:35 बजे, घोघरडीहा 04:53 बजे, निर्मली 05:13 बजे, न्यू झाझा 05:45 बजे, सुपौल 07:28 बजे तथा गढ़ बरुआरी 08:00 बजे आगमन एवं 08:02 बजे प्रस्थान करते हुए सुबह 09:05 बजे सहरसा पहुंचेगी.

''समस्तीपुर मंडल, पूर्व मध्य रेल द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं भीड़ के सुचारू प्रबंधन के उद्देश्य से गाड़ी संख्या 05521/05522 सहरसा–आनंद विहार टर्मिनल–सहरसा विशेष ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है. विशेष ट्रेन का परिचालन आप एवं डाउन दिशा में केवल एक-एक फेरे के लिए किया जाएगा''. - आर के सिंह, मीडिया प्रभारी, समस्तीपुर रेल मंडल

गोड्डा और शकूरबस्ती के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

छठ पर्व के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने गोड्डा और शकूरबस्ती के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है. यह ट्रेन 19 से 26 नवंबर तक अलग-अलग तिथियों में दोनों दिशाओं से संचालित होगी. ट्रेन का ठहराव भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर दिया गया है.

गोड्डा-शकूरबस्ती स्पेशल ट्रेन

पूर्व रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार, ट्रेन संख्या 03459 गोड्डा-शकूरबस्ती अनारक्षित स्पेशल 19 नवंबर से 25 नवंबर तक प्रतिदिन गोड्डा से सुबह 8 बजे रवाना होगी. यह ट्रेन अगले दिन दोपहर 2 बजकर 15 मिनट पर शकूरबस्ती पहुंचेगी.

शकूरबस्ती-गोड्डा स्पेशल ट्रेन

वहीं, वापसी में ट्रेन संख्या 03460 शकूरबस्ती-गोड्डा अनारक्षित स्पेशल 20 नवंबर से 26 नवंबर तक प्रतिदिन शकूरबस्ती से दोपहर 3 बजकर 30 मिनट पर प्रस्थान करेगी. यह ट्रेन अगले दिन रात 10 बजकर 30 मिनट पर गोड्डा पहुंचेगी.

इन स्टेशनों पर ठहरेगी ट्रेन

इस स्पेशल ट्रेन का ठहराव पूर्व रेलवे के क्षेत्राधिकार में आने वाले कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर दिया गया है. इनमें प्रयागाहाट हॉल्ट, हंसडीहा, मंदारहिल, बाराहाट, धौनी, भागलपुर, सुल्तानगंज, जमालपुर और अभयपुर स्टेशन शामिल हैं. दोनों दिशाओं में इन स्टेशनों पर ट्रेन रुकेगी.

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