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बिहार में बाढ़ का वीडियो निकला फर्जी, जानिए क्या है पूरा सच

समस्तीपुर: सोशल मीडिया पर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बगहा और बेतिया स्टेशनों के जलमग्न होने की भ्रामक खबरें तेजी से वायरल हो रही थी. इन खबरों को देखते हुए समस्तीपुर रेल प्रशासन ने सक्रिय होकर फेक न्यूज के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. यात्रियों में अनावश्यक दहशत फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है.

वायरल वीडियो और भ्रामक दावे

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर किए जा रहे थे. इनमें दावा किया गया था कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बगहा तथा बेतिया स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पानी में डूब गए हैं. ये वीडियो यात्रियों और आम लोगों में भ्रम पैदा करने वाले थे.

रेल प्रशासन का स्पष्टीकरण

समस्तीपुर रेल डिवीजन ने इन सभी वीडियो और दावों को पूरी तरह असत्य, भ्रामक एवं निराधार बताया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इन स्टेशनों पर रेल परिचालन और यात्री सुविधाएं सामान्य तथा सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं. किसी भी तरह की बाढ़ या जलमग्नता की स्थिति नहीं है.

शिकायत दर्ज और कानूनी कार्रवाई

रेल प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विधिवत शिकायत और आपत्ति दर्ज करा दी है. समस्तीपुर रेल डिवीजन जनसम्पर्क विभाग के मीडिया प्रभारी आर.के. सिंह के अनुसार, भ्रामक वीडियो पोस्ट करने वाले संदेहास्पद प्रोफाइलों और व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है. उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है.

रेल मंडल कार्यालय समस्तीपुर (ETV Bharat)

"रेल प्रशासन ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विधिवत शिकायत और आपत्ति दर्ज करा दी है. भ्रामक वीडियो पोस्ट करने और अफवाह फैलाने वाले प्रोफाइलों एवं लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है."- आर.के.सिंह, मीडिया प्रभारी, समस्तीपुर रेल डिवीजन