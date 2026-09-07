बिहार में बाढ़ का वीडियो निकला फर्जी, जानिए क्या है पूरा सच
समस्तीपुर समेत कई स्टेशन बाढ़ के पानी मे डूबे, सोशल मीडिया पर वायरल इस खबर के खिलाफ रेल प्रशासन का एक्शन. अमित कुमार की रिपोर्ट
Published : September 7, 2026 at 10:52 AM IST
समस्तीपुर: सोशल मीडिया पर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बगहा और बेतिया स्टेशनों के जलमग्न होने की भ्रामक खबरें तेजी से वायरल हो रही थी. इन खबरों को देखते हुए समस्तीपुर रेल प्रशासन ने सक्रिय होकर फेक न्यूज के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है. यात्रियों में अनावश्यक दहशत फैलाने वाले तत्वों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की तैयारी चल रही है.
वायरल वीडियो और भ्रामक दावे
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई वीडियो शेयर किए जा रहे थे. इनमें दावा किया गया था कि भारी बारिश और बाढ़ के कारण समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बगहा तथा बेतिया स्टेशनों के प्लेटफॉर्म पानी में डूब गए हैं. ये वीडियो यात्रियों और आम लोगों में भ्रम पैदा करने वाले थे.
रेल प्रशासन का स्पष्टीकरण
समस्तीपुर रेल डिवीजन ने इन सभी वीडियो और दावों को पूरी तरह असत्य, भ्रामक एवं निराधार बताया है. प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इन स्टेशनों पर रेल परिचालन और यात्री सुविधाएं सामान्य तथा सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं. किसी भी तरह की बाढ़ या जलमग्नता की स्थिति नहीं है.
शिकायत दर्ज और कानूनी कार्रवाई
रेल प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विधिवत शिकायत और आपत्ति दर्ज करा दी है. समस्तीपुर रेल डिवीजन जनसम्पर्क विभाग के मीडिया प्रभारी आर.के. सिंह के अनुसार, भ्रामक वीडियो पोस्ट करने वाले संदेहास्पद प्रोफाइलों और व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है. उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है.
"रेल प्रशासन ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर विधिवत शिकायत और आपत्ति दर्ज करा दी है. भ्रामक वीडियो पोस्ट करने और अफवाह फैलाने वाले प्रोफाइलों एवं लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है."- आर.के.सिंह, मीडिया प्रभारी, समस्तीपुर रेल डिवीजन
यात्रियों और नागरिकों से अपील
समस्तीपुर रेल मंडल प्रशासन ने सभी यात्रियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर प्रसारित असत्यापित और भ्रामक पोस्टों पर ध्यान न दें तथा उन्हें साझा भी न करें. यदि कहीं ऐसी फर्जी सामग्री दिखे तो उसे रिपोर्ट या शिकायत करें, ताकि अफवाह फैलाने वाले असामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके.
नेपाल बाढ़ के बाद फेक वीडियो वायरल
दरअसल, नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद से समस्तीपुर रेल मंडल के कई स्टेशनों को लेकर सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं. डिवीजन के कुछ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जुड़े रेलवे स्टेशनों को लेकर भी भ्रामक खबरें प्रसारित की जा रही थीं, जिनका कोई आधार नहीं है.
प्रशासन की लगातार निगरानी
रेल परिचालन से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक रेलवे स्रोतों पर ही भरोसा करने की सलाह दी गई है. प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है और फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगा, ताकि यात्रियों में अनावश्यक भय और भ्रम न फैले.
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