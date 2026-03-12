ETV Bharat / state

होली पर समस्तीपुर रेल मंडल की रिकॉर्ड कमाई, 6 दिनों में 28 करोड़ से अधिक की आय

समस्तीपुर में इस बार होली के समय 13 लाख यात्रियों ने सफर किया ( ETV Bharat )

''5-10 मार्च के बीच चलाये गये अभियान में कुल 12,97,815 यात्रियों ने समस्तीपुर रेल मंडल से यात्रा की और रेलवे को कुल मिलाकर 28 करोड़ 41 लाख 72 हजार 16 रुपये की आय प्राप्त हुई.'' - आर.के. सिंह, मीडिया प्रभारी,समस्तीपुर रेल मंडल

5-10 मार्च के बीच चलाया गया अभियान : समस्तीपुर रेल मंडल के मीडिया प्रभारी आर.के. सिंह के मुताबिक, 5 मार्च से 10 मार्च 2026 के बीच होली के समय में PRS (आरक्षित टिकट) से कुल 2,02,579 यात्रियों ने यात्रा की, जिससे रेलवे को लगभग 18 करोड़ 23 लाख 7 हजार 878 रुपये की आय हुई. वहीं Non-PRS (अनारक्षित टिकट) से 10,95,236 यात्रियों ने सफर किया, जिससे करीब 10 करोड़ 18 लाख 64 हजार 138 रुपये की आय प्राप्त हुई.

कई जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन : होली पर्व को देखते हुए समस्तीपुर रेल मंडल ने यात्रियों की सुविधा और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष प्रबंध किए थे. यात्रियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों के लिए कई जोड़ी होली स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया, जिससे यात्रियों को काफी राहत मिली.

समस्तीपुर: होली के अवसर पर समस्तीपुर रेल मंडल को यात्रियों की ओर से बड़ा 'रिटर्न गिफ्ट' मिला है. महज छह दिनों में आरक्षित और अनारक्षित टिकटों की बिक्री से मंडल ने करीब 28 करोड़ 41 लाख रुपये की आय अर्जित की है. बेहतर प्रबंधन और अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन के कारण इस साल यात्रियों की संख्या और रेलवे आय में पिछले वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

विशेष भीड़ नियंत्रण व्यवस्था थी : मीडिया प्रभारी के अनुसार, होली के दौरान बढ़ी भीड़ को देखते हुए मंडल के सभी प्रमुख स्टेशनों पर विशेष भीड़ नियंत्रण व्यवस्था की गई थी. अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले गए, अनारक्षित टिकटों की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित की गई तथा प्लेटफॉर्म प्रबंधन और यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए विशेष निगरानी व्यवस्था लागू की गई.

साल 2025 के मुकाबले हुई ज्यादा कमाई : यदि पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 15 मार्च से 20 मार्च 2025 के बीच PRS (आरक्षित टिकट) से 1,55,519 यात्रियों ने यात्रा की थी, जिससे करीब 13 करोड़ 33 लाख 13 हजार 310 रुपये की आय हुई थी. वहीं Non-PRS (अनारक्षित टिकट) से 9,31,568 यात्रियों ने यात्रा की, जिससे लगभग 7 करोड़ 3 लाख 58 हजार 360 रुपये की आय प्राप्त हुई थी. इस प्रकार पिछले वर्ष छह दिनों में कुल 10,87,087 यात्रियों ने यात्रा की थी और कुल 20 करोड़ 36 लाख 71 हजार 670 रुपये की आय हुई थी.

होली के मौके पर अतिरिक्त टिकट काउंटर खोले गए (ETV Bharat)

समस्तीपुर रेलवे का खजाना भरा : इस वर्ष की तुलना में यात्रियों की संख्या में 2,10,728 की वृद्धि (लगभग 19.38%) दर्ज की गई है, जबकि कुल आय में 8 करोड़ 5 लाख 346 रुपये की बढ़ोतरी (लगभग 39.52%) दर्ज की गई है. इस शानदार प्रदर्शन से न केवल रेलवे का खजाना भरा है, बल्कि यह भी साबित हुआ है कि बेहतर योजना से त्योहारों के दौरान बढ़ते यात्री दबाव को एक अवसर में बदला भी जा सकता है. इस अवधि में बढ़ा हुआ रेलवे राजस्व विभाग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.

बेहतर प्रबंधन बना सफलता की कुंजी : यह रिकॉर्डतोड़ कमाई सिर्फ किस्मत से नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे समस्तीपुर मंडल का ठोस और सुनियोजित प्रबंधन था. होली के दौरान उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर कई विशेष इंतजाम किए गए थे. रेलवे द्वारा की गई विशेष निगरानी और अतिरिक्त टिकट काउंटरों की स्थापना जैसे कदमों ने भीड़ को संभालने में बड़ी भूमिका निभाई.

