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अब नए नाम से जाने जाएंगे बिहार के 6 स्टेशन, मिला 'जंक्शन' का दर्जा

'जंक्शन' शब्द जोड़ने की मंजूरी मिली ( ETV Bharat )

अधिसूचना के अनुसार जिन स्टेशनों के नाम में बदलाव किया गया है, वे इस प्रकार हैं—

स्टेशनों के साथ 'जंक्शन' शब्द जोड़ने की मंजूरी मिली : समस्तीपुर रेल डिवीजन के मीडिया प्रभारी आर.के. सिंह ने बताया कि मंडल की अनुशंसा के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने इन स्टेशनों के नाम के साथ ''जंक्शन'' शब्द जोड़ने की मंजूरी दी है. इसके बाद रेलवे प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने सिस्टम, मॉड्यूल, टिकटिंग, वाणिज्यिक और परिचालन रिकॉर्ड में संशोधित नाम अपडेट करने के निर्देश दिए हैं.

समस्तीपुर: पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले छह प्रमुख रेलवे स्टेशनों के नाम में अब “जंक्शन” शब्द जोड़ा जाएगा. इस संबंध में पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय, हाजीपुर द्वारा वाणिज्यिक अधिसूचना जारी कर दी गई है. यह परिवर्तन 15 मार्च 2026 से लागू हो जाएगा.

• ककरघट्टी-रघट्टी जंक्शन

• शीशो-शीशो जंक्शन

समस्तीपुर मंडल के छह स्टेशनों के नाम के साथ अब जुड़ेगा “जंक्शन” (ETV Bharat)

यात्रियों को मिलेगी सुविधा : रेल प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इन स्टेशनों के वर्णमाला कोड(Alphabetical Code) और संख्यात्मक कोड(Numerical Code) में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. केवल स्टेशन के नाम के साथ 'जंक्शन' शब्द जोड़ा गया है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार, स्टेशनों के नाम के साथ जंक्शन जुड़ने से यात्रियों को यह जानकारी मिल सकेगी कि यह स्टेशन एक से अधिक रेलमार्गों का संगम है. इससे यात्रियों को रेल संपर्क की बेहतर जानकारी मिलेगी और संबंधित स्टेशनों की पहचान रेलवे नेटवर्क में और मजबूत होगी.

यात्रियों के सुविधा का ध्यान रखने की हिदायत : इसके साथ ही भविष्य में इन स्टेशनों पर माल ढुलाई, कनेक्टिविटी और यात्री सुविधाओं के विस्तार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी. रेल प्रशासन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे इस बदलाव के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि नई व्यवस्था लागू होने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो.

कनेक्टिविटी बेहतर होगा: इसके अलावा रेलवे की डिजिटल और कमर्शियल सिस्टम में भी इन स्टेशनों की पहचान ज्यादा साफ हो जाएगी. कुल मिलाकर इस फैसले से रेल संचालन, यात्रियों की जानकारी और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.

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