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बिहार में लूट की योजना बना रहे लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी को लगी गोली

समस्तीपुर में अपराधी और पुलिस में मुठभेड़ ( ETV Bharat )

समस्तीपुर में अपराधी और पुलिस में मुठभेड़