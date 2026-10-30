बिहार में लूट की योजना बना रहे लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़, एनकाउंटर में कुख्यात अपराधी को लगी गोली
बिहार के समस्तीपुर में लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई जिसमें अपराधी को गोली लगी. रिपोर्ट- अमित
Published : October 30, 2026 at 9:26 AM IST
समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई. इस एनकाउंटर में वांटेड अपराधी मनीष सिंह को गोली लगी है. उसे इलाज के लिए गुरुवार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसका इलाज चल रहा है.
समस्तीपुर में अपराधी और पुलिस में मुठभेड़
पुलिस के मुताबिक गोली पैर में लगी है और वह खतरे से बाहर है. पुलिस ने कुख्यात बदमाश मनीष सिंह के साथ एक अन्य युवक को भी दबोचा है. पुलिस ने बताया कि ये कार्रवाई उस वक्त की गई जब गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हैं.
एनकाउंटर में अपराधी को लगी गोली
पुलिस ने उक्त सूचना के आधार पर कार्रवाई शुरू करने उस इलाके में गई जहां घटना घटित होने वाली थी. पुलिस को देखते ही बदमाश भागने लगे और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी. इधर पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग शुरू कर दी. दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई जिसमें एक गोली अपराधी मनीष के पैर में लगी.
अपराधी का अस्पताल में इलाज जारी
घायल अपराधी की पहचान जिले के कुख्यात मनीष सिंह के रूप में हुयी है. जो समस्तीपुर के कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के नीरपुर का निवासी है. उसे पुलिस अभिरक्षा में समस्तीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उसका इलाज चल रहा है.
कुख्यात पर दर्ज हैं कई जिलों में केस
एसपी ने बताया कि एनकाउंटर के बाद पकड़े गए आरोपी मनीष सिंह पर समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, नालंदा समेत कई जिलों में लूट, आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर मामलो में दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है.
''चार दिन पहले मुसरीघरारी थानाक्षेत्र के एलौठ स्थित फ्लिपकार्ट कम्पनी के स्टोर से लाखों की लूट मामले में पुलिस जांच में जुटी थी. इसी दौरान पुलिस और एसटीएफ को गंगापुर में कुछ अपराधी से जुड़ी जानकारी मिली. मौके पर पंहुची पुलिस पर अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक अपराधी को गोली लगी है, और एक अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.''- अरविंद प्रताप सिंह, एसपी
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