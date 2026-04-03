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बिहार में रेलकर्मी की हत्या, ड्यूटी से घर लौटने के दौरान मारी गोली

समस्तीपुर में रेलकर्मी की हत्या कर दी गई. ड्यूटी से घर लौटने के दौरान बदमाशों ने उसे गोली मार दी. पढ़ें पूरी खबर..

samastipur Murder
समस्तीपुर में रेलकर्मी की हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 3, 2026 at 8:49 PM IST

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समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में हत्या से सनसनी फैल गई. अपराधियों ने ताजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्जनीया पुल के पास स्थानीय रेल कर्मी को गोली मार दी. मृतक की पहचान स्थानीय गुणाई बसही पंचायत निवासी राजेंद्र कापर के पुत्र प्रमोद कुमार के रूप में की गई है.

ड्यूटी से लौटने के मारी गोली: प्रमोद ड्यूटी करने के बाद अपने घर वापस आ रहा था. घर से मात्र कुछ ही दूर ताजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्जनीया पुल के पास पहुंचते ही अपराधियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी. एक गोली उसकी पीठ में, एक गोली सामने छाती में और एक गोली पेट में लगी है. घटनास्थल से एक खोखा बरामद हुआ है.

samastipur Murder
रेलकर्मी की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)

पूर्व के विवाद में हत्या की आशंका: परिजनों के मुताबिक मृत रेलकर्मी का कुछ ही दिनों पहले अपनी पंचायत में कुछ लोगों से विवाद भी हुआ था. उसके बाद रेलकर्मी की गोली मारकर हत्या से आक्रोशित होने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के एक वाहन को उलट कर क्षतिग्रस्त कर दिया.

डीएसपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा: आक्रोशित लोग थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करने सहित अपराधियों की गिरफ्तारी और अपराध की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने की मांग पर अड़े रहे. सदर डीएसपी संजय पांडे ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.

"पुलिस द्वारा घटना के सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. जो भी दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी."- संजय पांडे, सदर डीएसपी

समस्तीपुर में बढ़ी आपराधिक घटनाएं: पिछले महीने एक स्थानीय युवक गुनाई बसही के गणेश सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि 2 दिन पूर्व एक युवक की स्कूटी मोटरसाइकिल अपराधियों के द्वारा छीन ली गई थी. ताजपुर फोरलेन पर दिन में 10 दोनों आपराधिक घटनाओं से यहां के लोग पूरी तरह दहशत में रहते हैं.

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