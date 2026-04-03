बिहार में रेलकर्मी की हत्या, ड्यूटी से घर लौटने के दौरान मारी गोली
समस्तीपुर में रेलकर्मी की हत्या कर दी गई. ड्यूटी से घर लौटने के दौरान बदमाशों ने उसे गोली मार दी. पढ़ें पूरी खबर..
Published : April 3, 2026 at 8:49 PM IST
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर में हत्या से सनसनी फैल गई. अपराधियों ने ताजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्जनीया पुल के पास स्थानीय रेल कर्मी को गोली मार दी. मृतक की पहचान स्थानीय गुणाई बसही पंचायत निवासी राजेंद्र कापर के पुत्र प्रमोद कुमार के रूप में की गई है.
ड्यूटी से लौटने के मारी गोली: प्रमोद ड्यूटी करने के बाद अपने घर वापस आ रहा था. घर से मात्र कुछ ही दूर ताजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्जनीया पुल के पास पहुंचते ही अपराधियों ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी. एक गोली उसकी पीठ में, एक गोली सामने छाती में और एक गोली पेट में लगी है. घटनास्थल से एक खोखा बरामद हुआ है.
पूर्व के विवाद में हत्या की आशंका: परिजनों के मुताबिक मृत रेलकर्मी का कुछ ही दिनों पहले अपनी पंचायत में कुछ लोगों से विवाद भी हुआ था. उसके बाद रेलकर्मी की गोली मारकर हत्या से आक्रोशित होने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस के एक वाहन को उलट कर क्षतिग्रस्त कर दिया.
पुलिस अधीक्षक महोदय, समस्तीपुर द्वारा ताजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्जनीया पुल के पास हुई हत्या कांड में घटनास्थल का किया गया निरीक्षण एवं विधि सम्मत कार्रवाई हेतु दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश |@bihar_police@ANI#samastipurpolice pic.twitter.com/aqDAITYS97— Samastipur Police (@Samastipur_Pol) April 3, 2026
डीएसपी ने दिया कार्रवाई का भरोसा: आक्रोशित लोग थाना अध्यक्ष को सस्पेंड करने सहित अपराधियों की गिरफ्तारी और अपराध की बढ़ती घटनाओं पर रोक लगाने की मांग पर अड़े रहे. सदर डीएसपी संजय पांडे ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.
"पुलिस द्वारा घटना के सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है. जो भी दोषी हैं, उनकी गिरफ्तारी होगी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी."- संजय पांडे, सदर डीएसपी
ताजपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना के संबंध में...@bihar_police@ANI#samastipurpolice #HaiTaiyaarHum #bihar pic.twitter.com/wnvoC4VchC— Samastipur Police (@Samastipur_Pol) April 3, 2026
समस्तीपुर में बढ़ी आपराधिक घटनाएं: पिछले महीने एक स्थानीय युवक गुनाई बसही के गणेश सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि 2 दिन पूर्व एक युवक की स्कूटी मोटरसाइकिल अपराधियों के द्वारा छीन ली गई थी. ताजपुर फोरलेन पर दिन में 10 दोनों आपराधिक घटनाओं से यहां के लोग पूरी तरह दहशत में रहते हैं.
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