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बिहार में बेटी की डोली उठने से पहले पिता की गोली मारकर हत्या, वारदात से दहला समस्तीपुर

हत्या की सूचना पर सरायरंजन थानाध्यक्ष धनंजय कुमार दल बल के साथ पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में ले लिया. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया गया. जांच शुरू होने तक घटना के कारणों का पता नहीं चल पाया था.

घटना के संबंध में बताया गया है शख्स अपनी साइकिल पर सवार होकर अपने घर से करीब दो-ढाई किलोमीटर उत्तर में वार्ड 6 से गुजर रहे थे. इस बीच पहले से घात लगाए अज्ञात अपराधियों ने उनकी कनपटी और सीने पर सटाकर गोली दाग दी. हमले में उनकी मौत घटनास्थल पर ही हो गई. वारदात के बाद अज्ञात हमलावर वहां से फरार हो गए.

मृतक सुबोध राय की पत्नी धर्मशिला देवी अपने वार्ड की पंच हैं. उनकी एक पुत्री एवं दो पुत्र हैं. बेटी की शादी अगले महीने होने वाली थी, गोलीबारी की आकस्मिक घटना में शख्स की मौत से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा पसरा हुआ है.

हत्या के कारणों का पता लगा रही पुलिस

वहीं, इस घटना को लेकर सदर डीएसपी सुमित सुमन ने बताया की पंच पति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है. वारदात की जगह को सील करके जांच की जा रही है. इस घटना में कौन कौन संलिप्त है संबंधितों की छापेमारी की जा रही है.

"पंच पति की गोली मारकर हत्या की गई है. घटना के बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है. परिवार के लोग भी घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे हैं. फिलहाल पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है. घटना की तहकीकात जारी है. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है."- सुमित सुमन, डीएसपी, सदर

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