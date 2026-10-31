10 कदम की दूरी पर खड़ी थी डायल 112 की पुलिस टीम, बेखौफ लुटेरों ने राहगीर से लूटे 4 लाख रुपये

10 कदम की दूरी पर खड़ी थी डायल 112 की पुलिस टीम, बेखौफ लुटेरों ने राहगीर से लूटे 4 लाख रुपये
SAMASTIPUR LOOT बिहार में कुछ भी हो सकता है, पुलिस की हनक ऐसी है कि महज चंद कदम की दूरी पर ही लूट हो गई. रिपोर्ट- अमित
Published : October 31, 2026 at 12:21 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 1:08 PM IST
समस्तीपुर : बिहार पुलिस की डायल 112 की टीम के सामने से लूट हो गई और पुलिस अपराधियों को पकड़ न सकी. लुटेरे शख्स को सड़क पर घसीटते रहे लेकिन 112 की टीम के पास युवक ने पहुंचकर मदद मांगी तब जाकर पुलिस ने लुटेरों का पीछा किया, हालाकि तब तक अपराधी फरार हो चुके थे.
112 की टीम से 10 कदम दूरी पर लाखों की लूट
मामला मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के मुख्य चौराहे का है. यह चौराहा काफी व्यस्त माना जाता है. यूनियन बैंक से एक शख्स कुल 4 लाख रुपए निकालक पुराने थाना के पास पैदल चलकर पहुंचा, जहां बदमाशों ने उसके बैग को छीन लिया. उसने बैग नहीं छोड़ा तो अपराधियों ने बाइक से कुछ दूर तक उसे घसीटा.
डायल 112 के पास दौड़कर मदद के लिए पहुंचा शख्स
ये सब कुछ डायल 112 के सामने हो रहा था लेकिन मजाल है कि पुलिस ने फौरन कोई एक्शन लिया. पीड़ित युवक 10 कदम दौड़कर 112 टीम के पास पहुंचा और फिर उनसे मदद मांगी. डायल 112 की टीम ने कुछ दूर तक भाग रहे बदमाशों का पीछा किया लेकिन तब तक वह निकल चुके थे.
बैंक से कैश निकालकर लौट रहा था घर
जानकारी के अनुसार, पीड़ित बरबट्टा निवासी सतहू रजक का पुत्र संतोष रजक है. वहीं उन्होंने मुसरीघरारी थाने में लिखित आवेदन दिया है. जिसके अनुसार, शुक्रवार की शाम वे स्टेट बैंक से दो लाख और फिर यूनियन बैंक से दो लाख रुपये निकाले. कुल चार लाख रुपये झोले में रखकर वे पैदल पुराने थाना के पास पहुंचे और आटो पकड़ने के लिए खड़े थे.
बाइक सवार बदमाशों ने कैश के साथ घसीटा
इसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक उनके हाथ से झोला छीनने की कोशिश करने लगा. उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए झोला मजबूती से पकड़ा, लेकिन इस दौरान वे काफी दूर तक बदमाशों के साथ घिसटते रहे. घटना के बाद पीड़ित दौड़कर 10 कदम आगे खड़ी डायल 112 की गाड़ी के पास पहुंचा और पूरी बात बताई.
पुलिस कर रही मामले की जांच
इस मामले में मुसरीघरारी थानाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने बताया कि ''पीड़ित शख्स की तरफ से उन्हें आवेदन मिला है. पुलिस की टीम मामले की जांच पड़ताल कर रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस खंगाल रही है.''
लुटेरों को टार्गेट पर इनोसेंट
इतनी व्यस्त चौराहे और पुराने थाना के पास दिनदहाड़े लूट से लोगों में दहशत है. स्थानीय लोगों का कहना है कि, बैंक से पैसे निकलने वाले लोग ऐसे लुटेरों के टारगेट पर हैं. वहीं, लोगों ने बैंक के आसपास पुलिस के गस्ती को लेकर भी सवाल उठाया.
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