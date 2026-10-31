ETV Bharat / state

10 कदम की दूरी पर खड़ी थी डायल 112 की पुलिस टीम, बेखौफ लुटेरों ने राहगीर से लूटे 4 लाख रुपये

112 की टीम से 10 कदम दूरी पर लाखों की लूट ( प्रतीकात्मक फोटो )

समस्तीपुर : बिहार पुलिस की डायल 112 की टीम के सामने से लूट हो गई और पुलिस अपराधियों को पकड़ न सकी. लुटेरे शख्स को सड़क पर घसीटते रहे लेकिन 112 की टीम के पास युवक ने पहुंचकर मदद मांगी तब जाकर पुलिस ने लुटेरों का पीछा किया, हालाकि तब तक अपराधी फरार हो चुके थे.

112 की टीम से 10 कदम दूरी पर लाखों की लूट