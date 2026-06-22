ETV Bharat / state

बिहार के कुख्यात ललन सिंह का UP में एनकाउंटर, पुलिस ने दो भाइयों को पहले भी किया है ढेर

यूपी के सहारनपुर में जिस कुख्यात ललन सिंह का एनकाउंटर किया है, पुलिस ने उसके दो भाइयों को भी मुठभेड़ में मार गिराया था. पढ़ें

LALAN SINGH ENCOUNTER
ललन सिंह का एनकाउंटर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 22, 2026 at 6:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

समस्तीपुर : उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला और इस जिले का सरसावा-नकुड़ मार्ग, सोमवार तड़के अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट और पुलिस गाड़ियों की सायरन से गूंज उठा. लोग कुछ समझ पाते उससे पहले पता चला कि सवा लाख का इनामी कुख्यात ललन सिंह उर्फ लल्लन मुठभेड़ में ढेर हो गया है.

UP में एनकाउंटर, बिहार के कुख्यात की गई जान : ललन सिंह ने बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस की नाक में दम कर रखा था. ललन सिंह की जब कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि वह समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के आनंदगोलवा गांव का रहने वाला था. कुख्यात अपराधी ललन सिंह पर कई लोगों की हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियार लूटने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज थे. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 13 मामले फिलहाल दर्ज थे.

LALAN SINGH ENCOUNTER
डिजाइन फोटो (ETV Bharat)

कई पुलिसवालों की हत्या की थी : अहम बात यह है कि ललन सिंह पुलिस वालों की हत्या करने से भी पीछे नहीं रहता था. नालंदा में एएसआई भुवनेश्वर सिंह को गोली मारकर सरकारी रिवॉल्वर लूटना, पटना के बाढ़ में एएसआई सुरेश ठाकुर की हत्या कर सरकारी पिस्टल लूटना, फतुहा में एएसआई आरआर चौधरी की हत्या, सोहसराय में कैश वैन लूट के दौरान दोहरी हत्याकांड, वाराणसी में दारोगा अजय यादव की हत्या और सरकारी पिस्टल लूटना, पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग, बेलछी में बैंक के सामने तिहरा हत्याकांड और 60 लाख रुपये की लूट जैसे कई संगीन मामलों में ललन सिंह मुख्य आरोपी रहा था.

दारोगा का कत्ल, फिर भाइयों का एनकाउंटर : ऐसा नहीं है कि ललन सिंह पहली बार यूपी पुलिस का शिकार हुआ है. उसके दो भाईयों को भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया था. करीब 3 साल 8 महीने पहले की बात है, मतलब नवंबर 2022. वाराणसी के रोहनिया में तैनात दारोगा अजय राय को ललन सिंह और उसके दो भाइयों ने पीछा कर हत्या कर दी. सीने में गोली मारी और हथियार छिनकर फरार हो गए.

इसके बाद वाराणसी के ही बड़गांव थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुआ. ललन सिंह के दो भाई मनीष सिंह और रजनीश सिंह को पुलिस की गोली लगी, इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई. हालांकि जिस समय यह एनकाउंटर हुआ उस समय ललन सिंह भी मौजूद था, लेकिन वह फरार हो गया. तबसे पुलिस उसकी तलाश कर रही थी.

गांव में रहते हैं माता-पिता : ललन सिंह के आनंदगोलवा गांव में उसके माता-पिता रहते हैं. आधे-अधूरे बने घर में जीवन-यापन करते हैं. लल्लन के पिता शिवशंकर सिंह कहते हैं कि इस घर में हम दोनों (पति-पत्नी) वर्षों से अकेले रहते हैं. हम दोनों दिव्यांग हैं, किसी तरह भगवान भरोसे जिंदा हैं.

''लल्लन पिछले कई वर्षों से गांव नहीं आया. वह शादीशुदा है, उसके दो बच्चे भी हैं, लेकिन वह अपने परिवार के साथ अलग रहता था.''- रेशमी देवी, मृतक ललन सिंह की मां

LALAN SINGH ENCOUNTER
ललन सिंह के माता-पिता (ETV Bharat)

5 भाइयों में से 4 का आपराधिक इतिहास : स्थानीय ग्रामीणों की मानें तो शिवशंकर सिंह को पांच बेटे व दो बेटियां हैं. जिसमें दो बेटे मनीष सिंह और रजनीश सिंह का 2022 में यूपी में ही एनकाउंटर हुआ था. वहीं एक बेटा बबुआ सिंह अभी एक बड़े मामले में हाजीपुर जेल में बंद है. वहीं एक और बेटा परिवार से अलग कहीं प्राइवेट नौकरी करता है. इन पांच भाइयों में सिर्फ ललन सिंह ही शादीशुदा था.

ये भी पढ़ें :-

यूपी-बिहार पुलिस की नाक में दम करने वाला कुख्यात लल्लन सिंह एनकाउंटर में मारा गया, जानिए आपराधिक कुंडली

TAGGED:

BIHAR CRIMINAL MURDER IN UP
SAMASTIPUR CRIMINAL LALAN SINGH
ललन सिंह का एनकाउंटर
समस्तीपुर ललन सिंह के भाई ढेर
LALAN SINGH ENCOUNTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.