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बिहार के कुख्यात ललन सिंह का UP में एनकाउंटर, पुलिस ने दो भाइयों को पहले भी किया है ढेर

समस्तीपुर : उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला और इस जिले का सरसावा-नकुड़ मार्ग, सोमवार तड़के अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट और पुलिस गाड़ियों की सायरन से गूंज उठा. लोग कुछ समझ पाते उससे पहले पता चला कि सवा लाख का इनामी कुख्यात ललन सिंह उर्फ लल्लन मुठभेड़ में ढेर हो गया है.

UP में एनकाउंटर, बिहार के कुख्यात की गई जान : ललन सिंह ने बिहार और उत्तर प्रदेश की पुलिस की नाक में दम कर रखा था. ललन सिंह की जब कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि वह समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीननगर थाना क्षेत्र के आनंदगोलवा गांव का रहने वाला था. कुख्यात अपराधी ललन सिंह पर कई लोगों की हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियार लूटने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज थे. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 13 मामले फिलहाल दर्ज थे.

डिजाइन फोटो (ETV Bharat)

कई पुलिसवालों की हत्या की थी : अहम बात यह है कि ललन सिंह पुलिस वालों की हत्या करने से भी पीछे नहीं रहता था. नालंदा में एएसआई भुवनेश्वर सिंह को गोली मारकर सरकारी रिवॉल्वर लूटना, पटना के बाढ़ में एएसआई सुरेश ठाकुर की हत्या कर सरकारी पिस्टल लूटना, फतुहा में एएसआई आरआर चौधरी की हत्या, सोहसराय में कैश वैन लूट के दौरान दोहरी हत्याकांड, वाराणसी में दारोगा अजय यादव की हत्या और सरकारी पिस्टल लूटना, पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग, बेलछी में बैंक के सामने तिहरा हत्याकांड और 60 लाख रुपये की लूट जैसे कई संगीन मामलों में ललन सिंह मुख्य आरोपी रहा था.

दारोगा का कत्ल, फिर भाइयों का एनकाउंटर : ऐसा नहीं है कि ललन सिंह पहली बार यूपी पुलिस का शिकार हुआ है. उसके दो भाईयों को भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर किया था. करीब 3 साल 8 महीने पहले की बात है, मतलब नवंबर 2022. वाराणसी के रोहनिया में तैनात दारोगा अजय राय को ललन सिंह और उसके दो भाइयों ने पीछा कर हत्या कर दी. सीने में गोली मारी और हथियार छिनकर फरार हो गए.