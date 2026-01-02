ETV Bharat / state

ये ट्रेन है या कछुआ..! 9 KM की दूरी 3 घंटे में तय की

समस्तीपुर : जरा सोचिए, अगर 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रेन को 3 घंटे से अधिक का समय लगे तो क्या होगा? वही होगा जो समस्तीपुर में हुआ, यात्रियों का हंगामा. दरअसल समस्तीपुर-उजियारपुर रेलखंड के बीच शुरू नई तकनीक का यह साइडइफेक्ट है. जब एक-दूसरे के पीछे कई ट्रेनें खड़ी रही.

एक लाइन पर कई ट्रेनें, यात्री परेशान : समस्तीपुर-बरौनी रेलखंड के समस्तीपुर-उजियारपुर स्टेशन के बीच गुरुवार को डाउन लाइन पर एक के पीछे एक छह ट्रेनें घंटों फंसी रहीं. समस्तीपुर और उजियारपुर के बीच करीब 9 किलोमीटर की दूरी में 6 स्थानों पर ऑटोमैटिक सिग्नल लगे हैं. जिसके कारण इस दोनों स्टेशन के बीच लगे कई सिग्नल पर एक-एक कर इस रूट की कई ट्रेन एक दूसरे के पीछे खड़ी हो गयी.

10 मिनट की दूरी 3 घंटे में तय : इसका साइडइफेक्ट यह हुआ कि, समस्तीपुर जंक्शन से 12.55 में खुली 63308 समस्तीपुर-कटिहार पैसेंजर जिसे महज 10 मिनट यानी 01:05 में उजियारपुर स्टेशन पंहुचना था. उसे यह दूरी तय करने में करीब तीन घंटे का वक्त लग गया. बहरहाल इस लेटलतीफी के कारण ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्रियों में काफी आक्रोश दिखा.

'हमेशा झेलनी होती है परेशानी' : इस बीच परेशान यात्रियों का कहना था कि यह कोई आज की घटना नहीं है. ट्रेन अक्सर अप लाइन और डाउन लाइन में फंस जाती है. हम लोग घंटों परेशान रहते हैं. आज (गुरुवार) गरीब रथ, कटिहार पैसेंजर, नई दिल्ली-बरौनी क्लोन एक्सप्रेस समेत कई गाड़ियां घंटों फंसी रही और हम परेशान रहे.