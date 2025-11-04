ETV Bharat / state

चुनावी दावों के बीच बिहार का गौरव कहा जाने वाला समस्तीपुर का जूट मिल हुआ बंद, कई मजदूर हुए बेरोजगार

बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के बीच जहां रोजगार और विकास की बात वहीं समस्तीपुर का जूट मिल हुआ बंद, सैकड़ों मजदूर हुए बेरोजगार

बिहार का गौरव कहा जाने वाला समस्तीपुर का जूट मिल हुआ बंद
बिहार का गौरव कहा जाने वाला समस्तीपुर का जूट मिल हुआ बंद (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 4, 2025 at 10:58 AM IST

Updated : November 4, 2025 at 11:42 AM IST

समस्तीपुर: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टेियां विकास और रोजगार की बात कर रहीं है. बिहार में फैक्ट्रियां लाने और रोजगार सृजन की बात कर रही है वहीं इस चुनावी झूठे दावों के बीच समस्तीपुर स्थिर रामेश्वर जूट मिल पर फिर ताला लटक गय. मैनेजमेंट और मजदूर के बीच बढ़े खींचतान के बाद जूट मिल को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया. जिसके बाद यहां काम करने वाले मजदूरों में काफी गुस्सा और भविष्य की चिंता है.

समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा अंतर्गत जूट मिल बंद : जूट उत्पादन को लेकर सूबे में खास स्थान रखने वाला समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा अंतर्गत स्थित रामेश्वर जूट मिल बीते कुछ दशकों से यहां के लोगों के लिए धरोहर के रूप में काम कर रहा था. पहले यहां हजारों लोग काम करते थे लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ ये मैनेजमेंट और मजदूर के बीच बढ़ें खीचतान के बाद बंद कर दिया गया.

बिहार का गौरव कहा जाने वाला समस्तीपुर का जूट मिल हुआ बंद (ETV Bharat)

मजदूरों के कम मानदेय देने के कारण हुआ बंद : यहां काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि पहले यहां करीब 8 हजार मजदूर काम करते थे और यहां का प्रतिदिन उत्पादन 80 टन से अधिक का था. लेकिन बीते कुछ दशकों से ये मिल खुला कम और बंद ज्यादा रहा है.क्योंकि यहां मजदूरों का दिया जाने वाला मानदेय काफी कम था जो कि मजदूरों के घर चलाने के लिए नाकाफी था.

समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा अंतर्गत जूट मिल हुआ बंद
समस्तीपुर के कल्याणपुर विधानसभा अंतर्गत जूट मिल हुआ बंद (ETV Bharat)

पहले जनप्रतिनिधियों की कोशिश से सुलझ जाता था मामला :पिछले कई विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान इस मिल का भोपू जरुर बजा. क्योंकि एक बड़े वोट बैंक वाले इस क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों ने भी काफी दिलचस्पी रही और वे चुनाव के दौरान मिल मैनेजमेंट और मजदूरों के बीच सुलह कराने को लेकर गंभीर रहे और मिल चलता रहा उस पर ताले नहीं लगे थे.

एक नवंबर से बंद है रामेश्वर जूट मिल : अबकी बार ये मिल एक नवंबर से बंद है जिसके बाद यहां काम कर रहे मजदूरों के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है. मिल में काम करने वाले मजदूरों ने इस मामले पर कहा कि , सरकार के द्वारा निर्धारित मजदूरी जब यंहा काम करने वाले मजदूरों ने मांगा तो , मिल मैनेजमेंट अचानक मिल बंद कर भाग गया.

रामेश्वर जूट मिल बीते कुछ दशकों से कई लोगों को दिया था रोजगार
रामेश्वर जूट मिल बीते कुछ दशकों से कई लोगों को दिया था रोजगार (ETV Bharat)

मजदूरों में सरकार और नेताओं के खिलाफ काफी गुस्सा: वहीं अन्य मजदूरों का आरोप है कि, मिल बचाने के लिए ना सरकार और न कोई नेता पहल करता नजर आ रहा है. मजदूर बेरोजगार हो गए ऐसे में अब इनका परिवार कैसे चलेगा.वैसे इस दौरान मिल बंद होने की मुख्य वजह क्या है , इसको लेकर मैनेजमेंट का कोई पक्ष सामने नहीं आया दरअसल मिल बंद के नोटिस के साथ ही मैनेजमेंट का कोई भी शख्स इस मिल पर मौजूद नहीं है.

बिहार में बंद होते कारखानों ने बढ़ायी बेरोजगारी : इस मिल के बंद होने के साथ जिले में एक-एक कर लगभग सभी उद्योग केंद्र बंद हो गए. वर्तमान में महज एक हसनपुर स्थित चीनी मिल और यह जूट मिल गाहे बगाहे चालू था , लेकिन हालात बता रहे है कि , शायद यह भी एक इतिहास होने वाला है. वैसे यह कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है , जंहा से बिहार कैबिनेट में शामिल जदयू नेता महेश्वर हजारी चुनावी मैदान में है .

