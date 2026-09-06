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शराब के साथ जीजा-साली गिरफ्तार, ट्रेन के VIP कोच में चल रहा था शराब तस्करी का खेल

समस्तीपुर जंक्शन पर ट्रेन से 75 लीटर विदेशी शराब हुई बरामद. पुलिस ने तस्करी के आरोप में एक युवक-युवती को गिरफ्तार किया. रिपोर्ट- सुमन मिश्रा

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कॉन्सेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 6, 2026 at 8:20 PM IST

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समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर से शराब तस्करी की खबर सामने आई है. यहां समस्तीपुर जंक्शन पर नई दिल्ली-जयनगर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के कोच एच-1 में शराब की तस्करी करते हुए देर रात दो लोगों को गिरफ्तार किया गया. मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे सुरक्षा बल (RPF), सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) और क्राइम इंटेलिजेंस ब्रांच (CIB) की एक संयुक्त टीम को तस्करी के बारे में गुप्त सूचना मिली थी.

प्लेटफॉर्म की घेराबंदी और तलाशी

बताया जा रहा है कि पुलिस को जानकारी मिली थी कि एक VIP कोच का इस्तेमाल करके शराब की बड़ी खेप ले जाई जा रही है. समस्तीपुर जंक्शन पर ट्रेन के आने के बाद, प्लेटफ़ॉर्म नंबर एक पर उस खास कोच की तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान बैग में रखी शराब बरामद हुई. साथ ही, एक युवक और एक युवती को हिरासत में लिया गया. सुरक्षा बलों ने पूरे कोच की घेराबंदी कर दी थी ताकि आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर भाग न सकें.

VIP कोच से शराब की बड़ी खेप बरामद

कोच H-1 में बर्थ नंबर 7 पर यात्रा कर रहे दोनों तस्करों के पास से कुल 75 लीटर महंगी विदेशी शराब जब्त की गई. गिरफ्तार किए गए लोग बैग में छिपाकर अवैध शराब ले जा रहे थे. अब पुलिस इस बात का पता लगाने के लिए गहन जांच कर रही है कि शराब की यह खेप बिहार के किस इलाके में ले जाई जा रही थी.

मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत

RPF ने आगे की कार्रवाई के लिए दोनों तस्करों को जीआरपी को सौंप दिया है. जीआरपी ने न्यायिक हिरासत की प्रक्रिया शुरू करने से पहले दोनों आरोपियों को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. जंक्शन पर हुए इस ऑपरेशन से इलाके के अन्य तस्करों और संदिग्ध लोगों में हड़कंप मच गया है

रेलवे पुलिस स्टेशन इंचार्ज का बयान

मामले में रेलवे पुलिस स्टेशन इंचार्ज बीरबल कुमार ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है. जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा. रेलवे पुलिस अब इन दोनों लोगों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है ताकि मुख्य सरगना तक पहुंचा जा सके.

बढ़ी हुई सुरक्षा और गश्त

अधिकारियों के मुताबिक बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए प्रशासन मुस्तैद है. ट्रेनों के जरिए होने वाली इस गैर-कानूनी तस्करी को रोकने के लिए आने वाले दिनों में चेकिंग अभियान तेज किए जाएंगे. ऐसी गतिविधियों को पूरी तरह से रोकने के लिए संदिग्ध यात्रियों और उनके सामान पर खास नजर रखी जा रही है.

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