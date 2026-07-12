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समस्तीपुर में ऐतिहासिक चकोटी मठ से 200 साल पुरानी अष्टधातु की मूर्तियां चोरी

समस्तीपुर के ऐतिहासिक चकोटी मठ से भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की 200 साल पुरानी अष्टधातु मूर्तियां और आभूषण चोरी. पढ़ें खबर-

समस्तीपुर का ऐतिहासिक चकोटी मठ
समस्तीपुर का ऐतिहासिक चकोटी मठ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 12, 2026 at 8:18 PM IST

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समस्तीपुर : बिहार के समस्तीपुर जिले में एक बार फिर प्राचीन धार्मिक धरोहरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं. खानपुर थाना क्षेत्र स्थित ऐतिहासिक 24 अवतार धाम चकोटी मठ से करीब 200 वर्ष पुरानी भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो गई हैं.

अष्टधातु की राम-जानकी की मूर्ति चोरी : चोर मंदिर से सोने-चांदी के बहुमूल्य आभूषण, धनुष-बाण और दानपेटी की नकदी भी ले गए. खास बात यह है कि बीते महीने ही बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस मठ में आयोजित प्राण-प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए थे.

चकोटी मठ में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
चकोटी मठ में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

शनिवार देर रात हुई बड़ी चोरी : जानकारी के अनुसार, शनिवार देर रात बदमाशों ने चकोटी मठ के गर्भगृह को निशाना बनाया. चोर भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की प्राचीन अष्टधातु की मूर्तियां उठा ले गए. इसके साथ ही भगवान के धनुष-बाण, छत्र, चेन और अन्य सोने-चांदी के आभूषण भी चोरी कर लिए गए.

सुबह पूजा के समय खुला चोरी का राज : रविवार सुबह मुख्य पुजारी जब पूजा के लिए गर्भगृह पहुंचे तो मंदिर के ग्रिल का ताला खुला मिला. अंदर प्रवेश करने पर भगवान की मूर्तियां और आभूषण गायब थे. इसके बाद मंदिर परिसर में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां जुट गए.

महंत ने बताई पूरी घटना : मठ के वर्तमान महंत रामसेवक शास्त्री ने बताया कि शनिवार शाम आरती के बाद मंदिर को विधिवत बंद किया गया था. रविवार ब्रह्ममुहूर्त में जब वे पूजा के लिए पहुंचे तो ताला खुला मिला. गर्भगृह से भगवान की अष्टधातु मूर्तियां, सोने-चांदी के धनुष-बाण और अन्य आभूषण गायब थे. कई दानपेटियों से नकदी भी चोरी कर ली गई.

करोड़ों की बताई जा रही कीमत : स्थानीय लोगों का कहना है कि भगवान की प्राचीन अष्टधातु मूर्तियों की कीमत कई करोड़ रुपये हो सकती है. वहीं, आभूषण और दानपेटी से भी लाखों रुपये की चोरी होने की आशंका जताई जा रही है.

पुलिस जांच में जुटी : घटना की सूचना मिलते ही खानपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. सदर डीएसपी-2 संजय कुमार ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा.

''मंदिर में चोरी की घटना के बाद पुलिस को घटनास्थल पर भेजा गया है. सभी बिन्दुओं पर जांच की जा रही है, साथ ही स्थानीय लोगों से भी जानकारी लिया जा रहा. जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.''- संजय कुमार, सदर डीएसपी-2

पिछले महीने पहुंचे थे मुख्यमंत्री : गौरतलब है कि जून में इस मठ में 11 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का आयोजन हुआ था. 24 जून को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यहां पहुंचे थे, जहां भगवान विष्णु के 24 अवतारों की विग्रह प्रतिमाओं की प्राण-प्रतिष्ठा हुई थी. जिस गर्भगृह में यह धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ था, उसी से अब प्राचीन अष्टधातु की मूर्तियां चोरी हो गई हैं.

चकोटी मठ में स्थापना करते मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
चकोटी मठ में स्थापना करते मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा पर सवाल : ऐतिहासिक चकोटी मठ से हुई इस चोरी ने न केवल श्रद्धालुओं की आस्था को आहत किया है, बल्कि प्राचीन धार्मिक धरोहरों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पुलिस के सामने अब करोड़ों रुपये मूल्य की मूर्तियों और आभूषणों की बरामदगी बड़ी चुनौती बन गई है.

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