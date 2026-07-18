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डायल 112 के दारोगा ने थाने में की खुदकुशी, समस्तीपुर SP बोले- डिप्रेशन में थे

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर से चौंकाने वाली घटना सामने आई है. मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है. शनिवार सुबह उनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में थाना परिसर में स्थित तीसरे मंजिल के एक खाली कमरे में पाया गया.

डायल-112 में थी तैनाती: मृतक की पहचान 50 वर्षीय ASI बबलू कुमार प्रसाद के रुप में हुई है. मिली जानकारी के मुताबिक बबलू कुमार डायल-112 में सहायक अवर निरीक्षक (ASI) की पोस्ट पर तैनात थे. घटना के सटीक कारणों का अब तक कुछ पता नहीं चल सका है. फिलहाल पुलिस हर बिंदु की पड़ताल कर रही है.

आत्महत्या समेत सभी पहलुओं पर जांच: पुलिस ने बताया कि घटना के बाद आत्महत्या समेत सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गहनता से जांच की जा रही है. एसपी अरविंद प्रताप सिंह के मुताबिक प्रथम दृष्टया से आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा है. एसपी ने कहा कि जिस रूम पर ये रहते थे जिन लोगों के साथ ये उठते-बैठते थे, जिनके साथ ये ड्यूटी करते थे उन लोगों के साथ बात-चीत हुई.

हो सकता है कोई तनाव रहा हो-अधिकारी: एसपी ने आगे कहा कि बातचीत में ये बात सामने आई कि ये एक प्राईवेट पर्सन की तरह थे. ड्यूटी करते थे और रूम पर चले जाते थे, तो हो सकता है कि इनके जीवन में कोई समस्या, कोई तनाव रहा हो लेकिन साथ काम करने वाले लोग उन चीजों से परिचित नहीं हैं. अधिकारी के मुताबिक बहुत ज्यादा अन्य लोगों के साथ इनका संवाद नहीं था. रूम की कुछ स्थिति देखने से लग रहा है कि किसी चीज से ये परेशान रहे होंगे.

"ये एक प्राईवेट पर्सन की तरह थे. ड्यूटी करते थे और रूम पर चले जाते थे, तो हो सकता है कि इनके जीवन में कोई समस्या, कोई तनाव रहा हो लेकिन साथ काम करने वाले लोग उन चीजों से परिचित नहीं हैं. रूम की कुछ स्थिति देखने से लग रहा है कि किसी चीज से ये परेशान रहे होंगे."- अरविंद प्रताप सिंह, एसपी