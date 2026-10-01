'घर से निकलने में लगता है डर'.. बिहार में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल
बिहार के जमुई और समस्तीपुर की घटनाओं के बाद छात्राओं में डर का माहौल, रोहतास की छात्राओं ने बेबाकी से रखी अपनी बात. रिपोर्ट-रवि
Published : October 1, 2026 at 2:27 PM IST
रोहतास: बिहार में महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. राज्य के विभिन्न जिलों में सामने आई घटनाओं ने परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. सवाल सिर्फ कानून और कार्रवाई का नहीं, बल्कि उस डर का भी है जो अब बेटियों के घर से बाहर निकलते ही उनके साथ चलता है. क्या सात बजे के बाद लड़कियों का घर से निकलना सुरक्षित नहीं है? ऐसे कई सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने रोहतास में कॉलेज जाने वाली युवतियों से बातचीत की.
छात्राओं में डर का माहौल
छात्राओं ने बिना किसी झिझक के अपनी चिंताएं, डर और उम्मीदें साझा कीं. कॉलेज जाने वाली छात्रा लवली कहती हैं कि हाल की घटनाओं के बाद घर से कॉलेज जाने में भी डर महसूस होता है. जब वह कॉलेज के लिए निकलती हैं तो मन में सवाल बना रहता है कि सुरक्षित वापस घर लौट पाएंगी या नहीं. परिवार लगातार फोन करके उनकी लोकेशन पूछता रहता है.
पहले से बढ़ी परिवार की चिंता
सुहानी के मुताबिक, जब तक वह घर नहीं पहुंच जातीं, माता-पिता की चिंता बनी रहती है. उनकी बात में सिर्फ एक छात्रा का डर नहीं, बल्कि उन तमाम परिवारों की चिंता दिखाई देती है जिनकी बेटियां रोज पढ़ाई या काम के लिए बाहर निकलती हैं.
कपड़ों और समय पर सवाल क्यों?
लवली महिलाओं की सुरक्षा के साथ-साथ समाज की सोच पर सवाल उठाती हैं. उनका कहना है कि जब भी महिलाओं के खिलाफ कोई घटना सामने आती है, अक्सर चर्चा लड़की के कपड़ों या उसके बाहर निकलने के समय तक पहुंच जाती है.
"लड़कियों को लेकर हो रही ऐसी घटनाओं के बाद घर से कॉलेज जाने में भी डर महसूस होता है. कॉलेज के लिए निकलती हूं तो मन में यह सवाल बना रहता है कि सुरक्षित वापस घर लौट पाउंगी या नहीं."-लवली, छात्रा
सिर्फ कपड़ों से जोड़कर नहीं देख सकते अपराध
खुशी सवाल करती हैं कि क्या छोटे कपड़े पहनना किसी अपराध का कारण हो सकता है? उनका कहना है कि नाबालिग बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों को सिर्फ कपड़ों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता. हर घटना के बाद बेटियों को यह बताना कि वे कब निकलें, क्या पहनें और कहां जाएं, आसान सलाह हो सकती है, लेकिन इससे अपराध की मूल समस्या खत्म नहीं होती.
आजादी पर पाबंदी समाधान नहीं
खुशी के मुताबिक, लड़कियों को घर से बाहर निकलने से रोक देना किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है. अगर बेटियां कॉलेज नहीं जाएंगी, काम के लिए बाहर नहीं निकलेंगी तो उनका भविष्य कैसे बनेगा? वह कहती हैं कि आज लड़कियां शिक्षा, रोजगार, खेल और दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं. ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना समाज और प्रशासन की जिम्मेदारी है.
"अगर सुरक्षा के नाम पर बेटियों को ही घर में रहने के लिए कहा जाएगा तो फिर उनकी आजादी और समानता की बात कैसे होगी? समाज में लड़के और लड़कियां दोनों बराबर हैं और सार्वजनिक स्थानों पर सुरक्षित आने-जाने का अधिकार दोनों को होना चाहिए."-खुशी, छात्रा
सरकार और प्रशासन पर सवाल
खुशी ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया. उनका कहना है कि सरकार को अपराधियों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई ऐसी हो जो कानून के दायरे में हो और जिससे अपराधियों में कानून का डर पैदा हो. उन्होंने हाल की पुलिस कार्रवाई और एनकाउंटर को लेकर भी अपनी राय रखी.
पेट्रोलिंग और निगरानी की मांग
सुहानी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ाने की मांग करती हैं. उनका कहना है कि स्कूल-कॉलेज के आसपास नियमित पुलिस पेट्रोलिंग होनी चाहिए. संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए और महिलाओं व छात्राओं से छेड़छाड़ या दूसरे अपराधों में शामिल असामाजिक तत्वों पर लगातार कार्रवाई होनी चाहिए. सिर्फ घटना होने के बाद कार्रवाई करने के बजाय पुलिस को ऐसी व्यवस्था तैयार करनी होगी जिससे अपराध की संभावना को पहले ही कम किया जा सके.
"घर से निकलने के बाद सुरक्षित वापस लौटना आज कई बेटियों और उनके परिवारों की सबसे बड़ी चिंता बन गया है. जब तक बेटी घर नहीं पहुंचती, माता-पिता चैन की सांस नहीं ले पाते. स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं को सुरक्षित माहौल मिलेगा तो उनके परिवारों का भरोसा भी बढ़ेगा."-सुहानी, छात्रा
सुरक्षा सिर्फ महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं
इन छात्राओं की बातें एक साझा सवाल सामने रखती हैं क्या महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ महिलाओं की है? सुरक्षा के उपायों में पुलिस की सक्रियता, सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी, बेहतर स्ट्रीट लाइटिंग, सीसीटीवी, सुरक्षित परिवहन और अपराधियों के खिलाफ समय पर कानूनी कार्रवाई जैसे पहलू शामिल होने चाहिए. कशिश सोनी जैसी छात्राएं भी यही चाहती हैं कि व्यवस्था ऐसी हो जिसमें शाम होने के बाद भी बाहर निकलना सुरक्षित लगे.
क्या कहते हैं भाजपा नेता
इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने कहा कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ हो रही घटनाओं को लेकर सरकार भी चिंतित है. उनका कहना है कि सरकार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और हाल में हुई पुलिस कार्रवाई को उन्होंने इसका उदाहरण बताया.
"अपराध करने वालों के खिलाफ सख्ती जारी रहेगी. हालांकि, छात्राओं की चिंता सिर्फ घटना के बाद होने वाली कार्रवाई तक सीमित नहीं है."-अजय सिंह, वरिष्ठ नेता, भाजपा
जमुई में छात्रा से छेड़खानी का मामला
21 सितंबर 2026 को सोशल मीडिया पर तेजी से फैले एक वीडियो ने बिहार में हलचल मचा दी, जिसमें कुछ युवकों द्वारा एक छात्रा से छेड़खानी और उसके साथी से मारपीट के दृश्य दिख रहे थे. जांच में पता चला कि यह घटना जमुई की है, जहां पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया। छानबीन से सामने आया कि 19 सितंबर को कोचिंग से लौट रही छात्रा और उसके दोस्त के साथ रास्ते में यह बर्बरता हुई, आरोपियों ने खुद वीडियो बनाकर शेयर किया। पुलिस ने पीड़िता की पहचान कर पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की.
समस्तीपुर में बीच सड़क छेड़खानी
23 सितंबर 2026 को समस्तीपुर जिले के कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र अंतर्गत जगतसिंहपुर गांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें कुछ युवक धारदार हथियार दिखाकर एक लड़की और उसके साथी को बीच रास्ते रोकते नजर आए. आरोपियों ने लड़की से छेड़खानी की, उसका दुपट्टा खींचा तथा साथ मौजूद युवक से मारपीट व गाली-गलौज की. वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद पुलिस ने बीएनएस, पोक्सो और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया तथा महज छह घंटे के अंदर चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
क्या है बांका के वायरल वीडियो में?
बांका से भी एक वीडियो सामने आया था. पुलिस के अनुसार, ये वीडियो बांका के बौंसी स्थित प्रसिद्ध मंदार पर्वत का था. जांच में पता चला कि वीडियो हाल का नहीं, बल्कि 3 सितंबर का था, जिसे अब वायरल किया गया. पुलिस द्वारा इस मामले में एक प्राथमिकी दर्ज की गई. वहीं वायरल वीडियो में कुछ युवक एक लड़की के साथ बदसलूकी और छेड़खानी करते दिखाई दे रहे थे. वो सभी लड़की का हाथ मरोड़ रहे थे और उसे चप्पल से मारते नजर आ रहे थे.
बेटियों का सपना और असली परीक्षा
बिहार की बेटियां पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं और अपने करियर के सपने पूरे करना चाहती हैं. उनके लिए सुरक्षा का मतलब घर की चारदीवारी में बंद रहना नहीं, बल्कि घर से बाहर निकलकर भी सुरक्षित होकर वापस लौट पाना है. जमुई, समस्तीपुर और बांका जैसी घटनाओं के बीच रोहतास की इन छात्राओं की आवाज दरअसल उस बड़े सवाल को सामने रखती है कि कानून बनने के बाद भी महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा कैसे पैदा किया जाए.
किसी भी समाज की असली परीक्षा सिर्फ यह नहीं है कि वहां अपराध होने के बाद कितनी कार्रवाई हुई, बल्कि यह भी है कि वहां की बेटियां बिना डर के घर से बाहर निकल पा रही हैं या नहीं. रोहतास की इन छात्राओं की बातें स्पष्ट करती हैं कि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के साथ-साथ समाज की सोच में बदलाव भी जरूरी है, ताकि बेटियां डर के बजाय उम्मीद के साथ आगे बढ़ सकें.
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