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'घर से निकलने में लगता है डर'.. बिहार में बेटियों की सुरक्षा पर सवाल

रोहतास की छात्राएं ( ETV Bharat )

रोहतास: बिहार में महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है. राज्य के विभिन्न जिलों में सामने आई घटनाओं ने परिवारों की चिंता बढ़ा दी है. सवाल सिर्फ कानून और कार्रवाई का नहीं, बल्कि उस डर का भी है जो अब बेटियों के घर से बाहर निकलते ही उनके साथ चलता है. क्या सात बजे के बाद लड़कियों का घर से निकलना सुरक्षित नहीं है? ऐसे कई सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने रोहतास में कॉलेज जाने वाली युवतियों से बातचीत की.