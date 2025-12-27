ETV Bharat / state

देश के 13,500+ विश्वविद्यालय अब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, एक क्लिक में जानें- एडमिशन से एलुमनाई तक की पूरी यात्रा

सबसे पहले वर्ष 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में समर्थ ई-गवर्नेंस की शुरुआत हुई थी.

समर्थ ई-गवर्नेंस: छात्रों के एडमिशन से एलुमनाई तक की पूरी यात्रा
समर्थ ई-गवर्नेंस: छात्रों के एडमिशन से एलुमनाई तक की पूरी यात्रा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 27, 2025 at 2:57 PM IST

Updated : December 27, 2025 at 3:02 PM IST

नई दिल्ली: देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को डिजिटल, पारदर्शी और छात्र-केंद्रित बनाने की दिशा में समर्थ ई-गवर्नेंस परियोजना एक महत्वपूर्ण पहल बनकर उभरी है. शिक्षा मंत्रालय की इस राष्ट्रीय परियोजना के तहत देशभर की केंद्रीय, राज्य और ओपन यूनिवर्सिटीज को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है, ताकि छात्रों से लेकर शिक्षकों और प्रशासन तक सभी को सुचारू और आसान सेवाएं मिल सकें.

सबसे पहले वर्ष 2019 में दिल्ली विश्वविद्यालय में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी. ई-गवर्नेंस में छात्र अपनी एडमिशन, परीक्षा, फीस से लेकर एलुमनाई तक की पूरी यात्रा एक क्लिक में जान सकते हैं. इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में ई-गवर्नेंस को मजबूत करना है. इस प्लेटफॉर्म के जरिए विश्वविद्यालयों में होने वाली सभी शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है.

40 से अधिक मॉड्यूल्स, एक ही प्लेटफॉर्म:

40 से अधिक मॉड्यूल्स, एक ही प्लेटफॉर्म: दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी के डीन प्रो. संजीव सिंह ने बताया कि समर्थ ई-गवर्नेंस छात्रों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है. उन्होंने बताया कि यह सिस्टम छात्र के प्रवेश से लेकर परीक्षा, एडमिट कार्ड, एलुमनाई बनने तक को एक ही प्लेटफॉर्म पर सरल और व्यवस्थित तरीके से पूरा करता है. उन्होंने बताया कि समर्थ ई-गवर्नेंस में 40 से अधिक मॉड्यूल्स शामिल हैं, जो अलग-अलग क्षेत्रों में काम करते हैं. इसके माध्यम से छात्र प्रवेश, परीक्षा व्यवस्था, फीस भुगतान, हॉस्टल एडमिशन, फैकल्टी की नियुक्ति, खरीद प्रक्रिया, फाइल मूवमेंट, आरटीआई और कानूनी मामलों तक को ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से संचालित किया जाता है.

समर्थ ई-गवर्नेंस छात्रों के एडमिशन से एलुमनाई तक
समर्थ ई-गवर्नेंस छात्रों के एडमिशन से एलुमनाई तक (समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल)

देशभर के 13,500 से अधिक संस्थान जुड़े: प्रो. संजीव ने बताया कि वर्तमान में देश के लगभग 13,500 उच्च शिक्षा संस्थान समर्थ ई-गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं. इनमें केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ-साथ राज्य और ओपन यूनिवर्सिटीज भी शामिल हैं. उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में देश के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को इस प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाए.

छात्रों के लिए कैसे फायदेमंद है समर्थ: छात्रों के लिए समर्थ की प्रक्रिया के बारे में प्रो. संजीव ने बताया कि जिन विश्वविद्यालयों में समर्थ ई-गवर्नेंस लागू है, वहां एडमिशन के साथ ही छात्र की डिजिटल प्रोफाइल बन जाती है. हर छात्र को एक व्यक्तिगत लॉगिन मिलता है, जहां वह अपने विषय, परीक्षा से जुड़ी जानकारी, फीस की स्थिति और अन्य शैक्षणिक विवरण एक ही जगह देख सकता है. यही प्रोफाइल आगे चलकर खुद एल्युमनाई प्रोफाइल में बदल जाती है.

समर्थ ई-गवर्नेंस भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है
समर्थ ई-गवर्नेंस भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है (समर्थ ई-गवर्नेंस पोर्टल)

पारदर्शिता और समय पर जानकारी पर जोर: प्रो. संजीव ने बताया कि इस प्रणाली के माध्यम से सभी स्टेकहोल्डर्स छात्र, शिक्षक और प्रशासन को सही समय पर सही जानकारी मिल जा रही है. उन्होंने बताया कि समर्थ ई-गवर्नेंस की टेक्नोलॉजी, उपलब्धता और साइबर सुरक्षा को लेकर लगातार सुधार किया जा रहा है. साथ ही नए संस्थानों को तेजी से ऑनबोर्ड करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

DU SAMARTH EGOVERNANCE
SAMARTH E GOVERNANCE
समर्थ ई गवर्नेंस परियोजना
WHAT IS SAMARTH E GOVERNANCE
SAMARTH E GOVERNANCE PROJECT

