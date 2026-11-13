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हलचल तेज.. पहले ललन सिंह सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे.. फिर नीतीश कुमार ललन सिंह के घर पहुंचे

डिजाइन फोटो ( ETV Bharat )

पटना : एक तरफ बिहार में छठ पर्व की धूम है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक हवा भी चल रही है. इसी बीच शुक्रवार को केन्द्रीय मंत्री व जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बैठक करने उनके लोक सेवक आवास पहुंचे.

ललन सिंह से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार

जब ललन सिंह सीएम सम्राट चौधरी से मिलकर अपने आवास पहुंचे, उसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ललन सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे. हालांकि तीनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है उसको लेकर कुछ सामने नहीं आया है. हालांकि जिस प्रकार से बिहार विधान परिषद चुनाव में भीतरघात की बात सामने आयी उसके बाद यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है. जेडीयू के कई नेताओं ने कहा कि बीजेपी के तरफ से कई सीटों पर उनके उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया गया. इस बात को लेकर जेडीयू की बैठक में गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला था. NDA घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने की समीक्षा खैर, 21 नवंबर को वैशाली के जंदाहा-राजापाकर औद्योगिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जदयू कार्यालय में एनडीए की तैयारी एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अनिल कुमार एवं रालोमो के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत पंकज शामिल हुए. एनडीए घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष की मुलाकात (ETV Bharat) सभी प्रदेश अध्यक्षों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने तथा इसकी सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयारियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की. एनडीए घटक दलों के बीच बूथ स्तर तक बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ ही आपसी तालमेल और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से कार्यक्रम की तैयारियों को गति देने पर जोर दिया गया.