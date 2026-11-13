हलचल तेज.. पहले ललन सिंह सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे.. फिर नीतीश कुमार ललन सिंह के घर पहुंचे
Bihar Politics: जिस प्रकार से अचानक एनडीए के दिग्गज नेता एक-दूसरे के साथ मीटिंग कर रहे हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है. रिपोर्ट- अविनाश.
Published : November 13, 2026 at 8:53 PM IST
पटना : एक तरफ बिहार में छठ पर्व की धूम है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक हवा भी चल रही है. इसी बीच शुक्रवार को केन्द्रीय मंत्री व जेडीयू के कद्दावर नेता ललन सिंह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ बैठक करने उनके लोक सेवक आवास पहुंचे.
ललन सिंह से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार
जब ललन सिंह सीएम सम्राट चौधरी से मिलकर अपने आवास पहुंचे, उसके बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ललन सिंह से मिलने उनके आवास पर पहुंचे. हालांकि तीनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है उसको लेकर कुछ सामने नहीं आया है.
हालांकि जिस प्रकार से बिहार विधान परिषद चुनाव में भीतरघात की बात सामने आयी उसके बाद यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है. जेडीयू के कई नेताओं ने कहा कि बीजेपी के तरफ से कई सीटों पर उनके उम्मीदवार को समर्थन नहीं दिया गया. इस बात को लेकर जेडीयू की बैठक में गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला था.
NDA घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष ने की समीक्षा
खैर, 21 नवंबर को वैशाली के जंदाहा-राजापाकर औद्योगिक क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जदयू कार्यालय में एनडीए की तैयारी एवं समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अनिल कुमार एवं रालोमो के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत पंकज शामिल हुए.
सभी प्रदेश अध्यक्षों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को भव्य एवं ऐतिहासिक बनाने तथा इसकी सफलता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तैयारियों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तारपूर्वक चर्चा की. एनडीए घटक दलों के बीच बूथ स्तर तक बेहतर समन्वय स्थापित करने के साथ ही आपसी तालमेल और बेहतर प्रबंधन के माध्यम से कार्यक्रम की तैयारियों को गति देने पर जोर दिया गया.
'नीतीश सेतु' पर CM का आभार
इस अवसर पर एनडीए के सभी प्रदेश अध्यक्षों ने कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन सेतु का नाम 'नीतीश सेतु' रखे जाने के निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की और इसके लिए मुख्यमंत्री सम्राट चैधरी के प्रति आभार जताया. सभी ने कहा कि आगामी 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करकमलों से 'नीतीश सेतु' का उद्घाटन होना अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है.
निशांत ने भी दिया धन्यवाद
नीतीश कुमार के बेटे व बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पीएम नरेन्द्र मोदी और सीएम सम्राट चौधरी को इसके लिए धन्यवाद भी दिया. उन्होंने कहा कि यह पुल नीतीश कुमार के ही विजन, मार्गदर्शन और विकास के प्रति उनके संपूर्ण समर्पण का प्रतीक है. ऐसे में उनके ही नाम पर इसका नामकरण करने का निर्णय प्रदेश की सेवा में उनके 20 वर्षों के अतुलनीय योगदान एवं उनकी विकासपरक राजनीति के प्रति सम्मान है.
आगामी 21 नवंबर को देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा लोकार्पित होने जा रहे कच्ची दरगाह–राघोपुर–बिदुपुर छह लेन पुल का नामकरण आधुनिक बिहार के शिल्पकार, हमारे नेता आदरणीय श्री @NitishKumar के नाम पर ‘नीतीश सेतु’ रखने का सराहनीय निर्णय लिया गया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री @samrat4bjp जी एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। यह पुल आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के ही विजन, मार्गदर्शन और विकास के प्रति उनके संपूर्ण समर्पण का प्रतीक है। ऐसे में उनके ही नाम पर इसका नामकरण करने का निर्णय प्रदेश की सेवा में उनके 20 वर्षों के अतुलनीय योगदान एवं उनकी विकासपरक राजनीति के प्रति सम्मान है। हमें पूर्ण विश्वास है कि गंगा नदी पर बना यह अत्याधुनिक छह लेन का पुल उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बीच विकास का सेतु साबित होगा। मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने जिस दूरदर्शिता और दृढ़ संकल्प के साथ बिहार के सुदूरवर्ती गाँवों तक सड़कों एवं पुल-पुलियों का जाल बिछाकर दुर्गम इलाकों को सुगम बनाया और नदियों पर विशाल सेतु बनाकर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को आपस में जोड़ने का ऐतिहासिक कार्य किया, वह आधुनिक बिहार के नवनिर्माण में उनके दूरदर्शी नेतृत्व और विकासपरक सोच का सशक्त प्रमाण है। वर्ष 2005 से पूर्व प्रदेश में जहाँ गंगा नदी पर मात्र चार पुल थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर लगभग डेढ़ दर्जन हो गई है, जिनमें से कुछ चालू हो चुके हैं और कुछ निर्माणाधीन हैं। आने वाले समय में भी बिहार के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, दूरदर्शी सोच और जनसेवा का संकल्प बिहार की प्रगति को नई दिशा देने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा।— Nishant (@Nishantjdu81) November 13, 2026
''वर्ष 2005 से पूर्व प्रदेश में जहां गंगा नदी पर मात्र चार पुल थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर लगभग डेढ़ दर्जन हो गई है, जिनमें से कुछ चालू हो चुके हैं और कुछ निर्माणाधीन हैं. आने वाले समय में भी बिहार के विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, दूरदर्शी सोच और जनसेवा का संकल्प बिहार की प्रगति को नई दिशा देने में निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा.''- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार
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