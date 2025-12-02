ETV Bharat / state

सामंथा रुथ प्रभु और डायरेक्टर राज निदिमोरु का 'भूत शुद्धि विवाह', क्या है ये परंपरा, यहां जानिये

ये होता है भूत शुद्धि विवाह : ज्योतिषाचार्य डॉ. विनोद बिहारी शास्त्री के अनुसार भूत शुद्धि कोई आधुनिक या नया चलन नहीं, बल्कि सनातन काल से चली आ रही एक वैदिक प्रक्रिया है. पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन पांच महाभूतों की निरंतर शुद्धि ही यज्ञ और संस्कारों का आधार है. पूरे ब्रह्मांड में यज्ञ की प्रक्रिया प्रकृति के संरक्षण और प्राणियों के हित के लिए होती है. सभी संस्कारों में अग्नि में आहुति देकर पर्यावरण, ऊर्जा और जीवन तत्वों को पवित्र किया जाता है. इसी शुद्धिकरण और संतुलन को भूत शुद्धि कहा गया है, जो सृष्टि के आदिकाल से चली आ रही प्रक्रिया है.

जयपुर : अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु और फिल्म डायरेक्टर राज निदिमोरु बीते सोमवार को विवाह के पवित्र बंधन में बंधे. उन्होंने एक अनोखी परंपरा को जीवंत किया. ये विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के एक विशेष योगिक अनुष्ठान 'भूत शुद्धि विवाह' के तहत संपन्न हुआ. इस अनुष्ठान में पंचतत्वों की शुद्धि के माध्यम से दो व्यक्तियों का आध्यात्मिक बंधन कराया जाता है.

डॉ. विनोद शास्त्री ने बताया कि भूत शुद्धि केवल किसी अनुष्ठान तक सीमित नहीं, बल्कि एक निरंतर आध्यात्मिक यात्रा है, जिसके माध्यम से व्यक्ति, प्रकृति और ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा का संतुलन बनाया जाता है. यज्ञ और मंत्रों से की गई ये प्रक्रिया पर्यावरण की शुद्धि में भी सहायक है. यहां तक कि ओजोन परत की रक्षा और पृथ्वी की भूमि की ऊर्जा शुद्ध करने में भी इसकी भूमिका मानी जाती है.

विवाह में अपनाई गई ये विधि : सामंथा और राज ने अपने विवाह में परंपरागत वैवाहिक कर्मकांडों के बजाय इस योगिक अनुष्ठान को चुना. इसका उद्देश्य दंपती को पंचतत्वों की ऊर्जा के साथ जोड़ना, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि प्राप्त करना और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना बताया गया. ज्योतिषाचार्य के अनुसार अनुष्ठान में वेद मंत्रोच्चार के साथ अग्नि में आहुति और पंचतत्वों के आह्वान के जरिए दोनों के बीच एक पॉजिटिव एनर्जी स्थापित की गई.

सनातन परंपरा का आधुनिक रूप : डॉ. विनोद शास्त्री ने कहा कि भूत शुद्धि कोई नया प्रयोग नहीं, बल्कि सनातन सत्य है. ये प्रकृति और सृष्टि की आराधना है. जिस प्रकार हमारे संस्कार यज्ञ पर आधारित हैं, उसी तरह ये विवाह पंचतत्वों के संरक्षण और शुद्धि का संदेश देता है. सेलिब्रिटी विवाहों में जहां ज्यादातर भव्यता और आधुनिकता को महत्व दिया जाता है, वहीं सामंथा-राज के विवाह ने आध्यात्मिक और पर्यावरणीय संदेश को केंद्र में रखा है.

दंपती का ये आध्यात्मिक कदम चर्चाओं में : सोशल मीडिया पर भी इस अनोखी विवाह पद्धति की चर्चा है. फैंस इसे भारतीय परंपरा और योगिक दर्शन को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने वाली पहल बता रहे हैं. सामंथा और राज का भूत शुद्धि विवाह न केवल एक अनूठी रस्म के साथ प्रकृति, ऊर्जा और सनातन ज्ञान के प्रति आस्था का संदेश भी बताया जा रहा है.