मैनपुरी का समान पक्षी विहार होगा विकसित; दुर्लभ पक्षियों का संरक्षण, योगी सरकार ने दी मंजूरी
यह मैनपुरी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर और आगरा-अलीगढ़ सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 7:44 AM IST
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट बैठक में मैनपुरी में समान पक्षी विहार के पास पर्यटन विकास के लिए 6 हेक्टेयर ग्रामसभा की भूमि पर्यटन विभाग को मुफ्त में देने पर मुहर लगा दी है. इससे अब यहां पर समान पक्षी विहार का डेवलपमेंट होगा. दुर्लभ पक्षियों के संरक्षण के साथ ही पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी.
उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह जमीन मैनपुरी की किसनी तहसील के समान पक्षी विहार के निकट समान गांव में स्थित है. ग्राम समाज की यह भूमि ऊसर है. यह भूमि पक्षी वन्यजीव विहार के निर्माण के लिए प्रयोग की जाएगी. मैनपुरी के जिलाधिकारी ने इसका प्रस्ताव दिया था.
समान पक्षी वन्यजीव विहार के पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए भी प्रस्ताव पारित किया गया है. उन्होंने बताया कि मैनपुरी का समान पक्षी विहार प्रदेश का एक महत्वपूर्ण वेटलैंड है और रामसर साइट है, जो सारस, क्रेन और कई तरह के प्रवासी पक्षियों का घर है. खासकर गंगा के मैदानी इलाकों में स्थित एक मौसमी झील के पास स्थित है, जो पक्षी प्रेमियों के लिए शानदार स्थान है.
समान ग्राम स्थित इसे 2019 संरक्षित रामसर स्थल घोषित किया गया है. यह स्थान आगरा-मैनपुरी-फर्रूखाबाद मार्ग पर समान गांव में स्थित है. यह मैनपुरी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर और आगरा-अलीगढ़ सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. इस स्थान पर रेलमार्ग से भी पहुंचा जा सकता है.
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि समान स्थित संरक्षित रामसर साइट्स 5.25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है. क्रेन पक्षी को देखने के लिए राज्य के सबसे उपयुक्त स्थलों में से एक है. साथ ही अभ्यारण पक्षी दर्शन और फोटोग्राफी के लिए एक आदर्श स्थान भी है. यहां नाव सवारी करके पक्षियों को करीब से देखा जा सकता है.
उत्तर प्रदेश में कई पक्षी विहार हैं. जैसे चंद्रशेखर पक्षी विहार कन्नौज, सांडी पक्षी विहार हरदोई, बखीरा पक्षी विहार संतकबीरनगर, विजय सागर पक्षी विहार महोबा, लाखबहोसी पक्षी विहार उन्नाव, डा. भीमराव आंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़, सुरहाताल पक्षी विहार बलिया, ओखला पक्षी विहार गौतमबुद्ध नगर, सूरसरोवर पक्षी विहार आगरा, समान पक्षी विहार मैनपुरी तथा पटन पक्षी विहार एटा शामिल हैं.
इन पक्षी विहारों में बड़ी संख्या में देश और विदेशों से भी पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां खासतौर से शरद ऋतु में आगमन होता है. उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग भूमि हस्तान्तरित हो जाने से समान पक्षी विहार के पास पर्यटकों को पर्यटन अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए समुचित भूमि उपलब्ध हो जाएगी और पक्षियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा सकेंगी.
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