'यूपी के लोग भेड़ियों से परेशान, योगी सरकार कुछ नहीं कर रही'; अखिलेश यादव का BJP सरकार पर हमला

अखिलेश ने कहा, सरकार देशवासियों को स्वदेशी का चूरन खिला रही है, जबकि चीन से आने वाले सामान पर अमेरिका की तरह टैरिफ लगाना चाहिए.

लखनऊ में सपा मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते अखिलेश यादव. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 4:39 PM IST

4 Min Read
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर तीखा हमला बोला. कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है. आवारा पशु और भेड़ियों के हमले से लोगों की मौत हो रही है. लेकिन, सरकार मदद करने के बजाय मौन है.

अखिलेश ने कहा कि “हमारे पास ऐसे लोगों की सूची है जो आवारा पशुओं और भेड़ियों के हमले का शिकार हुए हैं. सरकार के पास इससे बड़ी सूची होगी, लेकिन वह इन परिवारों के लिए कुछ नहीं कर रही है.”

उन्होंने कहा कि हाल ही में सैतवार और मल समाज के लोगों से उनकी बातचीत हुई है. सभी ने संकल्प लिया है कि गरीब और मजदूरों के अधिकारों के लिए मिलकर संघर्ष करेंगे. अखिलेश ने ऐलान किया कि केदारनाथ सैतवार की प्रतिमा गोमती रिवरफ्रंट पर उनकी सरकार आने पर स्थापित की जाएगी.

गोमती नदी की सफाई पर अखिलेश ने कहा, “नदी साफ करने की योजनाओं के नाम पर सरकार सिर्फ बजट साफ कर रही है. गोमती गंदी होती जा रही है. हमने वरुणा नदी को साफ करने का जो मॉडल तैयार किया था, वही फिर से लागू करना पड़ेगा. ये सरकार योजनाएं नहीं, लूट के तरीके बना रही है.”

सोने के दामों पर तंज करते हुए अखिलेश ने कहा, “मेरे एक साथी ने कहा था सोना खरीद लो, मैंने बात नहीं मानी. अब सोना एक लाख 30 हजार हो गया है और दीपावली तक डेढ़ लाख तक पहुंच जाएगा. गरीब अपनी बेटियों की शादी में अब नाक की कील तक नहीं दे पा रहा है.”

उन्होंने आरोप लगाया कि “सरकार देशवासियों को स्वदेशी का चूरन खिला रही है, जबकि चीन से आने वाले सामान पर अमेरिका की तरह टैरिफ लगाना चाहिए.” कृषि नीति पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल एग्रीकल्चर इको सिस्टम की बातें कर रही है, लेकिन हकीकत यह है कि खाद तक किसानों को नहीं मिल रही है, गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया और फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है.

कानून व्यवस्था पर अखिलेश ने कहा कि “बीजेपी के पास कोई मॉडल नहीं है. जो लोग एनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक करने का दावा करते हैं, उनसे पूछिए कि अगर सब ठीक है तो घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? कानपुर में सौ से ज्यादा तहरीरें हैं, लेकिन वहां बुलडोजर नहीं चला.”

अखिलेश ने आगे कहा कि “ASP से जुड़े मामले में गंभीर भेदभाव और दबाव डाला गया है. सरकार जांच के नाम पर बुर्का पहनी महिलाओं को निशाना बना रही है. चुनाव आयोग ने जिस तरह की योजनाएं बनाई हैं, वह बेहद चिंताजनक हैं.”

उन्होंने कहा कि “प्रदेश में भेड़ियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार सिर्फ गाय की पूजा और सांडों के सम्मान की बातें कर रही है. सरकार अगर प्रदेश को सांडों से मुक्त नहीं कर पाई, तो समाजवादी सरकार आकर सांडों से प्रदेश को मुक्त करेगी.”

एनकाउंटर पर अखिलेश ने कहा कि “सरकार आंकड़े जारी कर डराने की कोशिश कर रही है. अगर सब सही है तो अखिलेश दुबे का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? सरकार एनकाउंटर के नाम पर केवल जनता को भयभीत करना चाहती है.”

शिक्षक खंड और स्नातक एमएलसी चुनावों पर अखिलेश ने कहा कि “कांग्रेस और सपा में कोई भेदभाव नहीं है. इंडी गठबंधन मजबूत होगा. ये व्यक्तिगत और संगठनात्मक चुनाव होते हैं, इसमें कई संगठन मिलकर चुनाव लड़ते हैं.”

अंत में अखिलेश ने कहा कि सरकार दावा करती है कि कोई भी विद्यालय बंद नहीं हुआ, जबकि हकीकत में अनेक स्कूल बंद हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि “RSS को इस समय ‘बंदी वर्ष’ मनाना चाहिए, क्योंकि केरल में जो घटना हुई है वह बेहद चिंताजनक है.”

TAGGED:

YOGI GOVERNMENT
WOLVES TERROR IN UP
LEOPARDS TERROR IN UP
UP POLITICS
AKHILESH YADAV

