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बुलंदशहर में सपा कार्यकर्ताओं का हल्लाबोल; पुलिस ने कलेक्ट्रेट जाने से रोका

बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पेपर लीक, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार समेत 9 गंभीर मुद्दों को लेकर रविवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला. दरअसल, सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया.

​सपा दफ्तर के बाहर हाई-वोल्टेज ड्रामा: इस दौरान ​समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर जिला अधिकारी (डीएम) को ज्ञापन सौंपने के लिए कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ रहे थे. हालांकि, पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे. सपा दफ्तर से महज चंद कदमों की दूरी पर पुलिस ने भारी बेरिकेडिंग लगा रखी थी. जैसे ही कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पहुंचा, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से जबरन रोक दिया.

​पुलिस और कार्यकर्ताओं में तीखी नोकझोंक: ​पुलिस द्वारा रोके जाने पर सपा कार्यकर्ता उग्र हो गए और बैरिकेड्स तोड़ने का प्रयास करने लगे. इसके बाद पुलिस और सपाइयों के बीच जमकर धक्का-मुक्की और खींचतान शुरू हो गई. करीब आधे घंटे तक सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा. दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कार्यकर्ताओं को कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ने नहीं दिया.