सपा कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में पवन पांडेय का किया स्वागत; भाजपा की विदाई का लिया संकल्प
पवन पांडे का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 8, 2026 at 8:53 AM IST
अयोध्या: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी ने अयोध्या विधानसभा सीट से तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे को प्रत्याशी घोषित कर दिया है. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से नाम की घोषणा के बाद अयोध्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह का माहौल है.
समाजवादी पार्टी के अयोध्या स्थित कार्यालय पर पवन पांडे का पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया. नगर के विभिन्न पदाधिकारियों ने पवन पांडे को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया और गर्मजोशी के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में उनके साथ पूरी ताकत से उतरने का ऐलान किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्साह जताया.
स्वागत समारोह में तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडेय ने कहा कि लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा की जयंती के अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या विधानसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी घोषित कर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है, उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे.
पवन पांडेय ने कहा कि समाजवादी पार्टी में सभी जाति, धर्म के लोग हैं. पार्टी सभी का सम्मान करती हैं. हमारी पार्टी में अगड़ा, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, पंडित, ठाकुर, धोबी, यादव, कोरी, नाई, लोहार, कोहार, पासी, कोरी, कुर्मी, निषाद सभी हैं. कोई ऐसी बिरादरी नहीं जो समाजवादी पार्टी में न हो. यही तो असली समाजवाद हैं.
पवन पांडेय ने कहा कि प्रभु श्रीराम की सेना कैसी थी. वहां भी बंदर, भालू, रीछ सभी थे. ऐसी ही समाजवादी पार्टी में भी प्रभु श्रीराम जैसी सेना है. इस बार भाजपा की सरकार को प्रदेश से विदा करना है और हमारे नेता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे.
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