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सपा कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में पवन पांडेय का किया स्वागत; भाजपा की विदाई का लिया संकल्प

सपा कार्यकर्ताओं ने अयोध्या में पवन पांडेय का किया स्वागत. ( Photo Credit: ETV Bharat )