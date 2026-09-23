यूपी में 75 जिलों के व्यापारियों का डेटा बैंक बनाएगी पार्टी, जानिए अखिलेश यादव का 2027 का मास्टरप्लान
सपा 18 मंडलों में व्यापारी सम्मेलन करके डेटा बैंक तैयार कर रही है और सरकार को घेर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 7:50 PM IST|
Updated : September 23, 2026 at 8:18 PM IST
वाराणसी: 2027 का चुनाव नज़दीक आते ही बीजेपी और विपक्षी दलों ने वोट बैंक मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. जहां बीजेपी अपने छोटे-बड़े नेताओं को सीधे ज़मीन पर उतार रही है, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए गठबंधन के साथ व्यापारियों को जोड़ने में जुटे हैं. समाजवादी पार्टी सरकार की नीतियों से परेशान व्यापारियों को एकजुट करने का अभियान चला रही है. पार्टी का लक्ष्य 75 जिलों और 18 मंडलों के व्यापारी नेताओं को एक मंच पर लाना है.
पश्चिमी यूपी के बाद अब पूर्वी यूपी में व्यापारी सम्मेलन की बारी: यह अभियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर अब पूर्वी यूपी और अवध के इलाकों तक पहुंच चुका है. इसका मुख्य मकसद चुनाव से पहले व्यापारियों की समस्याओं को बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरना है. समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने बताया कि अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी मण्डलीय सम्मेलनों का कार्यक्रम कर रही है. इन सम्मेलनों के जरिए सपा सरकार के समय हुए व्यापारी हित के कामों की जानकारी दी जा रही है.
GST और ऑनलाइन बाज़ार की मार से परेशान व्यापारी: प्रदीप जायसवाल का कहना है कि आज का व्यापारी हर तरफ से संकट में घिरा हुआ है. जीएसटी के नाम पर उनका शोषण हो रहा है और सुरक्षा के दावे भी हवा-हवाई साबित हो रहे हैं. अतिक्रमण और कड़े नियमों का हवाला देकर दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है. रही-सही कसर ऑनलाइन मार्केट ने पूरी कर दी है, जहां दवा से लेकर सब्ज़ियां तक ऑनलाइन बिक रही हैं.
18 मंडलों के व्यापारियों का डेटा बैंक तैयार करेगी सपा: अखिलेश यादव का मानना है कि 2027 में सपा सरकार बनाने के लिए व्यापारियों की भूमिका सबसे अहम रहने वाली है. मेरठ, बरेली, मुरादाबाद, आगरा और मथुरा जैसे मंडलों में ये कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं. अब लखनऊ, कानपुर, बनारस और मिर्जापुर मंडलों में ये कार्यक्रम पूरे किए जाएंगे. सम्मेलनों के बाद व्यापारियों का डेटा बैंक तैयार किया जाएगा ताकि उनकी समस्याओं का समाधान और ज़रूरत पड़ने पर मदद की जा सके.
चुनाव से पहले बड़ा मास्टरस्ट्रोक, दशहरे-दीवाली तक चलेगा अभियान: व्यापारियों की समस्याओं की सुनवाई न होने के कारण अखिलेश यादव का यह प्लान काफी असरदार माना जा रहा है. मेरठ, आगरा, गोरखपुर, मुरादाबाद और अलीगढ़ जैसे मंडलों में बैठकें हो चुकी हैं. अब 26 सितम्बर को अयोध्या, 27 सितम्बर को मीरजापुर और 4 अक्टूबर को लखनऊ में कार्यक्रम होगा. इसके बाद दशहरे और दीवाली के बीच वाराणसी मंडल में व्यापारी सम्मेलन पूरा किया जाएगा.
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