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यूपी में 75 जिलों के व्यापारियों का डेटा बैंक बनाएगी पार्टी, जानिए अखिलेश यादव का 2027 का मास्टरप्लान

पश्चिमी यूपी के बाद अब पूर्वी यूपी में सपा का धावा, दशहरे-दीवाली तक चलेगा व्यापारी सम्मेलन ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: 2027 का चुनाव नज़दीक आते ही बीजेपी और विपक्षी दलों ने वोट बैंक मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है. जहां बीजेपी अपने छोटे-बड़े नेताओं को सीधे ज़मीन पर उतार रही है, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीडीए गठबंधन के साथ व्यापारियों को जोड़ने में जुटे हैं. समाजवादी पार्टी सरकार की नीतियों से परेशान व्यापारियों को एकजुट करने का अभियान चला रही है. पार्टी का लक्ष्य 75 जिलों और 18 मंडलों के व्यापारी नेताओं को एक मंच पर लाना है.

पश्चिमी यूपी के बाद अब पूर्वी यूपी में व्यापारी सम्मेलन की बारी: यह अभियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू होकर अब पूर्वी यूपी और अवध के इलाकों तक पहुंच चुका है. इसका मुख्य मकसद चुनाव से पहले व्यापारियों की समस्याओं को बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरना है. समाजवादी व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल ने बताया कि अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी मण्डलीय सम्मेलनों का कार्यक्रम कर रही है. इन सम्मेलनों के जरिए सपा सरकार के समय हुए व्यापारी हित के कामों की जानकारी दी जा रही है.

वाराणसी में सपा का मास्टरस्ट्रोक. (Photo Credit: ETV Bharat)

GST और ऑनलाइन बाज़ार की मार से परेशान व्यापारी: प्रदीप जायसवाल का कहना है कि आज का व्यापारी हर तरफ से संकट में घिरा हुआ है. जीएसटी के नाम पर उनका शोषण हो रहा है और सुरक्षा के दावे भी हवा-हवाई साबित हो रहे हैं. अतिक्रमण और कड़े नियमों का हवाला देकर दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है. रही-सही कसर ऑनलाइन मार्केट ने पूरी कर दी है, जहां दवा से लेकर सब्ज़ियां तक ऑनलाइन बिक रही हैं.